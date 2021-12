Rangnick: ‘Oké, tien miljoen voor Haaland, Mbappé, Lewandowski en Kimmich...’

Vrijdag, 3 december 2021 om 11:31 • Dominic Mostert • Laatste update: 11:33

Het contract van Ralf Rangnick bevat geen bonusconstructie voor het vastleggen van Erling Braut Haaland, verzekert de nieuwe interim-trainer van Manchester United op de eerste persconferentie sinds zijn aanstelling. Woensdag beweerde BILD dat Rangnick een bedrag van tien miljoen euro tegemoet kan zien voor 'bemiddeling' indien hij de spits ervan overtuigt Borussia Dortmund in te ruilen voor Manchester United.

Rangnick was tussen 2012 en 2015 werkzaam als sportief directeur bij Red Bull Salzburg, de club waarvoor Haaland uitkwam in 2019. Hij was dus niet direct betrokken bij diens komst naar Oostenrijk, maar onderhandelde begin 2020 wel namens RB Leipzig met Haaland, diens vader Alf-Inge en topzaakwaarnemer Mino Raiola. Hoewel de doelpuntenmachine op dat moment koos voor een overstap van Salzburg naar Dortmund, was er volgens BILD sprake van chemie tussen Rangnick en het kamp-Haaland. Van een bonus voor het vastleggen van Haaland is echter geen sprake, maakt Rangnick duidelijk.

"Laat me nadenken... oké, tien miljoen voor Haaland, tien miljoen voor Mbappé, tien miljoen voor Lewandowski en tien miljoen voor Kimmich", reageert hij cynisch op de vraag over de berichtgeving. "Het is onzin, natuurlijk staan zulke clausules niet in mijn contract. Het heeft ook geen zin om te speculeren over individuen. Haaland is een fantastische spits. Dat weet ik, want ik heb bij Red Bull Salzburg samengewerkt met de mensen die betrokken waren bij zijn transfer van Molde FK naar Red Bull Salzburg. Er waren slechts een paar mensen die geloofden dat hij zich op deze manier kon ontwikkelen. Maar zoals ik aangaf: het slaat nergens op."

Rangnick is 'meer dan tevreden' over de aanvallers die Manchester United momenteel tot zijn beschikking heeft. "Er zijn nog wat aanvallers die gisteren (tegen Arsenal, red.) niet in actie kwamen. Anthony Martial speelde bijvoorbeeld maar vijf minuten en Mason Greenwood kwam helemaal niet in actie", geeft hij aan. Momenteel denkt de Duitser, die in principe op interim-basis aanblijft tot de rest van het seizoen, dan ook niet aan transfers. "We hebben nog niet gesproken over nieuwe spelers en daar is het nu ook de tijd niet voor. Het is nu tijd om de selectie tot in detail te leren kennen. Onze selectie is zeker niet te klein, we hebben genoeg spelers."

"Misschien is het rond of na Kerstmis tijd om over mogelijke transfers te spreken", vervolgt de opvolger van Ole Gunnar Solskjaer. "In mijn ervaring is de winter niet het beste moment om duurzame transfers te doen. Met de kwaliteit die we al hebben, zou een inkomende transfer alleen logisch zijn als we een speler kunnen strikken die nagenoeg kan garanderen een kwalitatieve toevoeging te zijn. Dat wordt lastig in de winter." Manchester United won donderdag met 3-2 van Arsenal en boekte de eerste overwinning in vier competitiewedstrijden. The Red Devils staan met 21 punten op de zevende plaats in de Premier League.