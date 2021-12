Het Barcelona-talent dat door Patrick Kluivert enorme schoenen moet vullen

Zondag, 5 december 2021 om 00:00 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 00:14

In samenwerking met Goal licht Voetbalzone geregeld jonge spelers uit die het in de toekomst ver kunnen schoppen of die nu al hun sporen verdienen in het (inter)nationale topvoetbal. Deze keer gaat de aandacht uit naar de zeventienjarige Ilias Akhomach, die op 20 november tegen Espanyol zijn debuut voor Barcelona maakte.

Josep Guardiola verving in 2008 Frank Rijkaard als hoofdtrainer van Barcelona. Nadat hij zijn eerste LaLiga-wedstrijd tegen Numancia had verloren, ruimde de Catalaanse trainer in het volgende competitieduel een verrassende basisplaats in voor een debutant. De destijds twintigjarige middenvelder Sergio Busquets werd door Guardiola tegen Racing Santander voor de leeuwen gegooid. Hoewel Busquets zijn debuut in een teleurstellend gelijkspel (1-1) eindigde, legde zijn trainer hier wel de basis voor het latere succes bij Barça, aangezien de talentvolle middenvelder snel de spil in het elftal werd.

?? ILIAS AKHOMACH ?? ?? Primer doblet amb el Barça B ???? MADE IN LA MASIA ????#ForçaBarça pic.twitter.com/cTmetjRrKY — FC Barcelona B (@FCBarcelonaB) November 7, 2021

Veel fans van Barcelona hopen dat Xavi de oude tijden onder Guardiola kan doen herleven. Het mag niet als een grote schok komen dat de nieuwe trainer bij zijn debuut in het Camp Nou ook een verrassing in petto had. Toch deed de basisplaats van vleugelspeler Akhomach tijdens de derby tegen Espanyol op 20 november de nodige wenkbrauwen fronsen. De tiener zat namelijk geen enkele keer bij de wedstrijdselectie onder de recent ontslagen Ronald Koeman. Vanwege de huidige financiële situatie van de club, was het misschien ook weer niet heel vreemd dat een van de grootste talenten uit de jeugdopleiding van de afgelopen jaren juist zo’n podium kreeg om zijn professioneel debuut te maken.

Akhomach wordt al langere tijd gezien als een van de meest veelbelovende talenten van La Masia, zoals de jeugdopleiding van Barcelona ook wel bekend staat. De zeventienjarige aanvaller behoort tot de uitblinkers van een buitengewoon getalenteerde generatie die in 2004 is geboren. Zijn leeftijdsgenoot Gavi heeft de stap naar het eerste elftal al gemaakt. En hoewel Akhomach zijn basisplaats tegen Espanyol deels viel te verklaren door de blessures van Ansu Fati, Ousmane Dembélé en Martin Braithwaite, lijkt hij klaar om in de voetsporen van Gavi te treden. Als het aan Akhomach zelf ligt, speelt hij dit seizoen vaker een rol in het elftal van Xavi.

Als zoon van Marokkaanse ouders in Spanje kwam Akhomach op zeer jonge leeftijd in de jeugd van Barcelona terecht. Hij moest de club echter verlaten op het moment dat zijn leeftijdsgroep overstapte van zeven tegen zeven-voetbal naar elf tegen elf. Hij werd opgepikt door de lokale ploeg Gimnàstic Manresa, waar hij vier jaar speelde voordat Barça in 2017 met hangende pootjes terugkwam voor de tiener. “Hij stond op dat moment in de belangstelling van verschillende clubs uit Europa”, vertelde zijn agent Horacio Gaggioli aan Cadena SER. Zijn zaakwaarnemer bevestigde bovendien dat Real Madrid een van de geïnteresseerde clubs was.

Akhomach wilde echter alleen terug naar Barcelona en heeft de afgelopen vier jaar de verloren tijd ingehaald, terwijl hij zich een weg baande door de verschillende jeugdteams. De jongeling kreeg voor het eerst bekendheid in 2019, toen voormalig hoofd jeugdopleiding Patrick Kluivert in een interview met Cadena SER beweerde dat hij ‘de nieuwe Lionel Messi’ had gevonden. Met zijn vermogen om vleugelverdedigers in de luren te leggen en vanaf rechts met zijn linkervoet naar binnen te snijden, vertoont Akhomach gelijkenissen met de zevenvoudig Ballon d'Or-winnaar. Het is een enorme last om op de schouders te leggen van iemand die zo jong is.

“Akhomach is niet de nieuwe Messi en zelfs als hij dat wel was, mag dat niet gezegd worden”, zei zijn zaakwaarnemer Gaggioli over de opmerkingen van Kluivert. “Messi zijn is praktisch onmogelijk. Ilias is een geweldige speler met een enorm potentieel. Hij heeft een geweldige opleiding bij Barcelona en het is een hele verstandige jongen. Hij is alleen geïnteresseerd in voetbal.” Die Messi-achtige voetbalkwaliteiten zijn in de eerste maanden van het seizoen 2021/22 zowel voor club als land te zien geweest. Akhomach koos ervoor om Spanje te vertegenwoordigen, ondanks de Marokkaanse achtergrond van zijn familie.

In zijn vierde optreden voor Barcelona B scoorde het tienertalent begin november twee keer tegen Sevilla Atlético. Eerst vond hij ruimte tussen de linksback en de centrale verdediger om met rechts binnen te schieten, waarna hij met een schot met zijn geliefde linkervoet de doelman van de tegenpartij het nakijken gaf. Xavi keek aandachtig toe hoe het beloftenteam de klus in het Estadi Johan Cruyff snel klaarde. Als het de goals van Akhomach waren die de hoofdtrainer overhaalden om hem zijn kans in de basis tegen Espanyol te geven, dan had Akhomach zijn eerste doelpunten op het derde niveau van Spanje nauwelijks beter kunnen timen.

“Hij is een vleugelspeler die in de één-tegen-één zowel binnendoor als buitenom kan passeren”, verklaarde Xavi's broer en assistent-coach, Óscar Hernández, nadat Akhomach zijn promotie naar het eerste elftal bekend werd gemaakt. “Vanwege onze speelwijze, hebben we zo'n speler nodig. Hij verdient de kans.” Het debuut van Akhomach in de hoofdmacht duurde uiteindelijk slechts 45 minuten, omdat hij in de rust werd vervangen door Abdessamad Ezzalzouli. Nadat hij het Champions League-duel met Benfica (0-0) moest missen vanwege een rode kaart in de UEFA Youth League, was hij het weekend erna tegen Villarreal slechts invaller.

De verwachting is dat de jongeling uiteindelijk fysiek sterker zal moeten worden als hij zijn volgende stappen in zijn carrière wil zetten, maar wanneer hij de bal aan zijn voeten heeft, zijn er op dit moment weinig meer opwindende talenten in Spanje te vinden, iets wat Xavi ook heeft gezien. Of hij het niveau van een speler als Busquets (of Messi) kan bereiken, valt nog te bezien, maar er is geen twijfel dat de ontwikkeling van Akhomach het volgen waard is.