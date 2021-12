Klaassen: ‘Als je voor de warming-up het veld opkomt, is dat wel schrikken’

Vrijdag, 3 december 2021 om 09:29

De afwezigheid van het publiek in de Johan Cruijff ArenA valt Davy Klaassen zwaar. De middenvelder vertelde op de persconferentie na afloop van de thuiswedstrijd tegen Willem II (5-0 zege) dat het ‘even schrikken’ was toen de spelers voor de warming-up het veld betraden. Klaassen stelde dat het duidelijk is dat de motivatie in de huidige situatie vanuit de spelers zelf moet komen.

“Vorig jaar waren we er een soort van aan gewend. Maar als je nu voor de warming-up het veld opkomt, is dat wel schrikken. Ja, de stadionspeaker doet nog zijn best om er wat van te maken, maar het is niet hetzelfde”, gaf Klaassen te kennen. “Ik denk dat we hebben laten zien dat we zonder de fans het onszelf ook kunnen opleggen. Het is wel duidelijk dat het nu echt vanuit jezelf moet komen, want die push krijg je niet vanuit het publiek.”

Klaassen had tegen Willem II een basisplaats doordat Steven Berghuis afgelopen week voor de tweede keer vader werd. “Het is altijd lekker om negentig minuten te spelen. Garanties heb je nooit, maar uiteindelijk moet je elke minuut dat je speelt laten zien dat je in het elftal hoort”, zei Klaassen, die een doelpunt voor zijn rekening nam. Diens ploeggenoot Dusan Tadic stond na afloop met een tevreden gevoel voor de camera van ESPN.

“We hebben onze lessen geleerd van de wedstrijden tegen FC Utrecht, Heracles Almelo en Go Ahead Eagles. Nu speelden we met meer beweging en meer tempo aan de bal. Dan is het makkelijker voetballen en wordt Ajax weer leuk om naar te kijken”, zo analyseerde Tadic. “We moeten niet altijd de dichtstbijzijnde aanspelen, maar soms juist een linie verder kijken. Het kan ook werken om soms chip-ballen te geven achter de verdediging. Met meer lopende mensen kunnen we daarvan profiteren. Als we met die instelling spelen, maken we een tegenstander duidelijk dat hier niets te halen valt.”