Evra pakt collega aan: ‘Dan praten dat soort mensen over Cristiano’

Vrijdag, 3 december 2021 om 09:07 • Chris Meijer • Laatste update: 10:27

Patrice Evra heeft na afloop van de wedstrijd tussen Manchester United en Arsenal (3-2) teruggeslagen naar Jamie Carragher vanwege diens uitspraken over Cristiano Ronaldo. De oud-verdediger van Liverpool plaatste afgelopen weekeinde zijn vraagtekens bij het besluit van Manchester United om de Portugese aanvaller terug te halen. Ronaldo was donderdagavond met twee doelpunten van grote waarde tijdens de zege op the Gunners.

“Er wordt veel gesproken over Ronaldo en dat begrijp ik totaal niet. Iemand als Jamie Carragher heeft 775 wedstrijden gespeeld. Na vandaag heeft Cristiano 801 doelpunten gemaakt. En dan praten dat soort mensen over Cristiano”, zegt Evra, die als analist voor Amazon aanwezig was bij het duel tussen Manchester United en Arsenal. De oud-verdediger speelde bij Manchester United samen met Ronaldo en het is bekend dat de twee nog altijd goed contact onderhouden.

“Soms moeten mensen zich gewoon met hun eigen zaken bezighouden. Ik begrijp de haat niet. Mensen staan af en toe op met de gedachte om over Cristiano Ronaldo te praten”, geeft Evra te kennen. Ook collega-analisten Alan Shearer en Thierry Henry uiten hun lof over Ronaldo. “Wij hebben misschien twee levens nodig om dit aantal doelpunten te bereiken”, zegt Henry. “Als ik terugkom in een ander leven, haal ik het misschien nog. Dit is waanzinnig.”

“Je moet dit in perspectief plaatsen. 801 doelpunten. 801! Wij hadden dat misschien alleen gehaald als we onze trainingsdoelpunten hadden meegeteld”, reageert Shearer. “Kun je je nog herinneren dat één doelpunt per twee wedstrijden een goed gemiddelde was? Je moet gewoon applaudisseren voor deze man. Het is moeilijk om de top te halen, maar al helemaal om daar te blijven. De wereld verwacht dat hij wekelijks presteert, al jarenlang. Het is ongelofelijk wat hij laat zien.”