Ten Hag: ‘Ik mag het hopen, anders moeten ze een andere werkgever zoeken’

Vrijdag, 3 december 2021 om 08:03

Erik ten Hag vindt dat zijn spelers ‘klaar moeten zijn voor iedere minuut’. De trainer van Ajax bracht zeven minuten voor het einde van de wedstrijd tegen Willem II (5-0 zege) David Neres binnen de lijnen voor Dusan Tadic en ESPN-verslaggever Jan Joost van Gangelen concludeert dat die wissel ‘eigenlijk geen naam mag hebben’. Daar is Ten Hag het echter niet mee eens.

“Natuurlijk, je moet voor iedere minuut klaar zijn”, reageert Ten Hag. Van Gangelen ‘weet niet of spelers er ook zo over denken’. Ten Hag: “Ik mag het hopen, anders moeten ze een andere werkgever zoeken.” Na een uur spelen bracht hij Steven Berghuis en Devyne Rensch voor Antony en Noussair Mazraoui. Een kwartier voor tijd volgden Danilo en Perr Schuurs voor Sébastien Haller en Jurriën Timber, terwijl Neres de laatste invaller was als vervanger van Tadic. In de studio van ESPN klonk kritiek op het besluit van Ten Hag om Nicolás Tagliafico niet te brengen.

Ten Hag krijgt de vraag of hij nu in de laatste Champions League-wedstrijd tegen Sporting Portugal en het bekerduel met Barendrecht van plan is om flink te rouleren. “Ik kijk naar de volgende wedstrijd en natuurlijk kijk ik naar de lange termijn. We hebben nu eerst twee goede trainingsdagen en dan willen we een goede wedstrijd op de mat leggen, want we willen in de Champions League het maximale eruit halen. Dat is een mooie uitdaging.” Van het woord ‘B-keuze’ wil Ten Hag in ieder geval niets weten. “Bij mij is het nooit een B-keuze, want we hebben gewoon hele goede spelers in de selectie.”

"We hebben de tegenstander overklast", zo analyseert Ten Hag het duel met Willem II. "Dat is goed, we hebben de tegenstander geen moment het gevoel gegeven dat hier iets te halen viel. We kwamen snel tot kansen en goals. In de tweede helft zag je de reactie bij Willem II: ze gingen met zijn allen terug. Wij moeten dan proberen om nog meer kansen te creëren, maar dat valt niet mee. Wij spelen superaanvallend. Als je dan zo veel ruimte weggeeft, is het ontzettend knap dat je heel weinig kansen weggeeft. Het staat gewoon hartstikke goed. Waar het mee te maken heeft? We vallen met zijn allen aan, maar verdedigen ook met zijn allen. Dat moet vooral zo blijven."

Ajax gaat op trainingskamp naar Portugal

Tijdens de persconferentie na afloop van het duel met Willem II verklapte Ten Hag dat Ajax in januari een trainingskamp zal beleggen in Portugal. “Het is de bedoeling dat we daar in de eerste week van januari naartoe gaan”, zo tekent De Telegraaf op uit de mond van Ten Hag. Ajax trok in de winterstop van het seizoen 2017/18 voor het laatst naar Portugal. Daarna volgden trainingskampen in de Verenigde Staten en in Qatar, terwijl Ajax vorig jaar vanwege de coronapandemie niet naar het buitenland reisde voor een trainingsstage. De Amsterdammers bereiden zich in Portugal voor op de pittige start van de tweede seizoenshelft, met uitwedstrijden tegen FC Utrecht en PSV.