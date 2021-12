Driessen: ‘Nederlandse verklikker’ wees UEFA op tv-optredens van Nijhuis

Valentijn Driessen denkt dat enkele Nederlandse scheidsrechters zich hebben ‘verkneukeld’ bij het optreden van Bas Nijhuis tijdens Feyenoord - Heracles Almelo. De chef voetbal van De Telegraaf schrijft in zijn column in de krant dat zijn collega’s met jaloezie kijken naar de televisieoptredens van Nijhuis. Zo zou een ‘Nederlandse verklikker’ de UEFA hebben gewezen op de optredens van Nijhuis in het programma De Oranjezomer.

Driessen is niet te spreken over het optreden van Nijhuis tijdens het duel tussen Feyenoord en Heracles. ‘Geen schim van de persoonlijkheid die hij normaliter is op en buiten het veld’, zo oordeelt Driessen. Nijhuis liet een blok van Alireza Jahanbakhsh tegen Heracles-verdediger Giacomo Quagliata gaan, waarna Luis Sinisterra in dezelfde aanval scoorde. Marc Nagtegaal, de VAR van dienst, besloot na lang beraad om Nijhuis naar de zijlijn te roepen. Nijhuis toonde zich zichtbaar geïrriteerd door het besluit om hem hiervoor naar de kant te roepen.

Het is volgens Driessen Nijhuis niet alleen te verwijten dat hij niet bij zijn besluit bleef na het zien van de beelden, maar ook dat hij Nagtegaal hard aanpakte tijdens een interview met ESPN. “Deze Nijhuis kent niemand in het publieke domein, maar ook de mensen bij de KNVB niet”, schrijft Driessen in De Telegraaf. “Scheidsrechtersbaas Dick van Egmond heeft lang niet zo’n hekel aan Nijhuis als soms wordt gesuggereerd.”

Driessen stelt dat Van Egmond meer moeite heeft met andere scheidsrechters, die niet recht in zijn gezicht de waarheid durven te spreken. “Zogenaamd uit angst om een paar weken buitenspel gezet te worden en inkomsten mis te lopen. Het zijn dezelfde arbiters die met jaloerse blikken zien hoe Nijhuis zichzelf weet te vermarkten en met grote regelmaat aanschuift bij het voetbalpraatprogramma Veronica Inside. Zij verkneukelden zich ongetwijfeld bij Nijhuis’ uitglijder na Feyenoord-Heracles en vonden het eerder prima dat hij zijn carrière als internationaal arbiter zelfstandig de nek omdraaide.”

“’Geholpen’ door een Nederlandse verklikker, die bij UEFA-voorman Roberto Rosetti klikte over Nijhuis’ televisieoptredens bij De Oranjezomer”, vervolgt Driessen. Hij vindt dat Nijhuis wel ‘persoonlijkheid heeft getoond’ door te bedanken voor de functie van vijfde of zesde official in Team Kuipers en uiteindelijk zijn internationale badge in te leveren, om zo ook Sander van der Eijk en Joey Kooij een kans op promotie naar de internationale lijst te geven. “Voor die handelswijze verdient Nijhuis alle respect. Denkelijk deed alle commotie deze week hem meer dan gedacht getuige de faux-pas in De Kuip. Laten we het schoonvegen van zijn straatje, door Neerlands beste scheidsrechter, daarom als incident betitelen.”