Hulk (35) zorgt voor eerste landskampioenschap in vijftig jaar

Vrijdag, 3 december 2021 om 07:11 • Chris Meijer • Laatste update: 07:35

Atlético Mineiro heeft zich in de nacht van donderdag op vrijdag voor het eerst sinds 1971 weer tot kampioen van Brazilië gekroond. Galo won met 2-3 op bezoek bij laagvlieger Bahia en is daardoor met nog twee wedstrijden te spelen niet meer te achterhalen door naaste achtervolger Flamengo, dat afgelopen week ook al de finale van de Copa Libertadores verloor van Palmeiras. Hulk, dit jaar de grote blikvanger bij Atlético Mineiro, deed zijn duit in het zakje tijdens de kampioenswedstrijd, met een doelpunt vanaf de strafschopstip.

Bahia kwam tegen Atlético Mineiro aanvankelijk op een 2-0 voorsprong. De kersvers kampioen van Brazilië poetste die achterstand een kwartier voor het einde in een tijdsbestek van vier minuten weg. Naast Hulk tekende Marcos da Silva França, alias Keno, voor twee doelpunten, die Atlético Mineiro uiteindelijk de titel bezorgden. Flamengo heeft weliswaar een wedstrijd minder gespeeld, maar kan de elf punten achterstand in het restant van het seizoen niet meer wegwerken.

Het betekent dat Atlético Mineiro voor het eerst in vijftig jaar weer kampioen van Brazilië is. Dat succes kan voor een belangrijk deel worden toegeschreven aan Hulk. De 35-jarige spits annex 49-voudig Braziliaans international keerde in februari terug in Brazilië, na voor onder meer FC Porto, Zenit Sint-Petersburg en Shanghai SIPG te hebben gespeeld. Hulk tekende sindsdien voor 33 doelpunten en 13 assists in 64 officiële wedstrijden in alle competities. Met achttien treffers is hij momenteel met afstand topscorer van de Braziliaanse Série A.

Hulk is niet de enige bekende naam in de selectie van Atlético Mineiro, want Diego Costa streek afgelopen zomer na passages bij onder meer Atlético Madrid en Chelsea neer in Belo Horizonte. De spits tekende voor vijf doelpunten in totaal zeventien wedstrijden, maar moest het kampioensduel met Bahia aan zich voorbij laten gaan wegens een schorsing.

Atlético Mineiro kan nog beslag leggen op de dubbel, daar later deze maand nog de bekerfinale (over twee wedstrijden) tegen Athletico Paranaense wacht. “Het is al een magisch jaar en we kunnen nóg een titel winnen”, jubelde trainer Cuca, die eveneens verantwoordelijk was voor het laatste grote succes van Atlético Mineiro. In 2013 werd met Ronaldinho in de gelederen de Copa Libertadores gewonnen. In Belo Horizonte gingen supporters massaal de straat op, om de spelers op te wachten na de terugreis uit Salvador.