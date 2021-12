Spelers van United ‘een beetje geshockeerd en verrast’ na besluit van Carrick

Vrijdag, 3 december 2021 om 06:51 • Chris Meijer

Michael Carrick vertrekt na vijftien jaar bij Manchester United, zo is duidelijk geworden na afloop van de 3-2 overwinning op Arsenal. De Engelse grootmacht maakt via de officiële kanalen bekend dat de oud-middenvelder niet zal aanblijven nadat Ralf Rangnick het roer heeft overgenomen op Old Trafford. Carrick was na zijn actieve carrière bij Manchester United werkzaam als assistent van José Mourinho en Ole Gunnar Solskjaer.

Carrick speelde tussen 2006 en 2018 464 wedstrijden voor Manchester United, met wie hij vijf keer de Premier League, twee keer de FA Cup, twee keer de EFL Cup, de Champions League, de Europa League en het WK voor clubteams won. Na het ontslag van Solskjaer nam Carrick tijdelijk zijn taken over, om de periode te overbruggen waarin Manchester United een interim-manager tot het einde van het seizoen kon aanstellen. Deze tussenoplossing is met Rangnick gevonden: de Duitser zat donderdag al op de tribune en zal komende zondag tegen Crystal Palace voor het eerst de ploeg onder zijn hoede nemen.

“Het is geen gemakkelijk besluit, maar het voelt als het juiste. Na mijn spelerscarrière wilde ik wat tijd nemen, maar dat is nooit gelukt. Dit voelt als het juiste moment om een stap opzij te zetten”, zo lichtte Carrick zijn besluit toe voor de camera van Amazon. “Het is volledig mijn eigen besluit. Ik was me ervan bewust dat er een nieuwe manager zou komen. Dit is het juiste voor de club en daar ben ik blij mee. De loyaliteit naar Ole is een kleine factor, maar er zijn veel verschillende dingen waardoor ik tot mijn besluit ben gekomen.”

“Ik heb een geweldige tijd gehad, kan met mooie herinneringen terugkijken en ben trots op de spelers na de laatste drie wedstrijden. De spelers waren een beetje geshockeerd en verrast toen ik vertelde dat ik zou vertrekken, het werd een beetje emotioneel in de kleedkamer”, vertelde Carrick. De Daily Mail meldde vorige week dat de gehele staf van Solskjaer - onder wie Carrick - juist net had bijgetekend, een besluit dat miljoenen zou kosten als Rangnick zijn eigen staf zou willen meenemen.

“Het is jammer dat hij vertrekt, maar we respecteren en begrijpen Michaels besluit”, reageerde John Murtouth, football director bij Manchester United, op het vertrek van Carrick. “Hij zal altijd herinnerd worden als een van de fijnste middenvelders uit de geschiedenis van Manchester United en als iemand die excellent werk heeft geleverd als trainer. We zijn blij met het leiderschap dat Michael de afgelopen tijd heeft getoond. Ondanks dat hij nu niet langer dagelijks betrokken is, zal hij altijd welkom blijven op de club.”