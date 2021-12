Volop ongeloof na toelichting arbiter bij afgekeurde goal: ‘Een verschrikking'

Vrijdag, 3 december 2021

Arbiter Edwin van de Graaf is na afloop van het Eredivisie-duel tussen Ajax en Willem II (5-0) voor de camera verschenen. De beslissing om voor rust een doelpunt van Sébastien Haller af te keuren (de 4-0) bleef namelijk niet gevrijwaard van controverse. De scheidsrechter lichtte het opmerkelijke voorval toe in gesprek met Jan Joost van Gangelen van ESPN.

Willem II was volkomen kansloos in de eerste helft en keek bij rust tegen een 3-0 achterstand aan. Die marge had nog groter kunnen zijn, als de treffer van Haller niet was afgekeurd. Na 26 minuten speelde Ryan Gravenberch de bal langs het strafschopgebied naar Dusan Tadic. Die verlengde de bal, waarna een aanraking van Dries Saddiki ervoor zorgde dat Haller een schietkans kreeg. Hij had weinig tijd nodig om daar gebruik van te maken en te scoren.

Het afgekeurde doelpunt van Sébastien Haller is te zien vanaf minuut 0:56.

Videoscheidsrechter Jeroen Manschot riep Van de Graaf echter naar de zijlijn om de beelden te bekijken. De buitenspelregel schrijft voor dat 'een speler die zich in buitenspelpositie bevindt en die de bal ontvangt van een tegenstander die de bal bewust speelt, inclusief opzettelijk hands, niet wordt beschouwd als een speler die voordeel trekt'. De arbitrage interpreteerde de balaanraking van Saddiki als onbewust, waardoor de Haller werd teruggefloten.

“Wat ik vind als ik de beelden terugkijk?”, reageert Van de Graaf desgevraagd voor de camera. “Nou, eigenlijk hetzelfde als wat ik op het veld vond. De bal werd gespeeld en de verdediger raakte de bal, per ongeluk in mijn ogen. Het duurde wat langer, want we hadden de tijd nodig om een beslissing te nemen. Aan de hand van de beelden blijkt dat de beslissing nu hetzelfde blijft als mijn beslissing op dat moment op het veld. Er kwam in dit geval inderdaad een stuk interpretatie bij. Een clear and obvious mistake? In dit geval was het buitenspel, dus daarom werd de goal afgekeurd. Het is een kwestie van interpretatie, en dat was de reden dat ik naar de kant ging. Grijze gebieden blijven altijd”, besluit Van de Graaf.

In de studio van ESPN werd het onbegrip niet weggenomen na de uitleg van de arbiter. “Dit was een gevalletje: ik ga heel veel praten in de hoop dat het duidelijker wordt”, reageert Marciano Vink sarcastisch. “Wat een verschrikking dit.” De analist zit met zijn mening overigens op een lijn met trainer Erik ten Hag, die het besluit van de arbitrage evenmin begreep.

"Ik snap het eigenlijk ook niet meer", zegt Ten Hag. "Op Spangen (bij Sparta Rotterdam, red.) hadden we eenzelfde situatie met Ryan Gravenberch, die per ongeluk de bal aan een speler van Sparta gaf. Toen stond iedereen in brand, want het was een hele grote kans voor Sparta. Toen was het gewoon doorgaan, maar dit is buitenspel. Dat moeten we nog even goed nakijken. Of deze goal geldig was? Dat weet ik niet, ik moet me erin verdiepen."

Ook Tadic kwam na afloop met een reactie op de veelbesproken, afgekeurde treffer. De Servische aanvaller is van mening dat Haller een zuiver doelpunt is ontnomen. “Ik vind het ongelooflijk. Het is gewoon een goal. Ik wil dribbelen en neem de bal gewoon mee tussen twee tegenstanders door. Haller staat helemaal links, ik wilde hem niet inspelen. In mijn ogen is het een geldig doelpunt”, aldus Tadic.