Het gaat na de overwinning van Ajax vooral om een speler die níét in actie kwam

Donderdag, 2 december 2021 om 23:21 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:36

Marciano Vink had Nicolás Tagliafico graag zien invallen bij Ajax tegen Willem II. De linksback bleef de gehele wedstrijd op de bank en blijft daardoor steken op slechts 186 speelminuten in het huidige seizoen. Vink noemt zichzelf bij ESPN een ‘Tagliafico-fan’, wijst op zijn verdiensten bij Ajax en snapt niet waarom Erik ten Hag hem geen invalbeurt gunde.

Ten Hag maakte in de tweede helft gebruik van zijn vijf wisselmogelijkheden, maar liet Tagliafico op de bank. “Het is moeizaam”, zegt Vink over de situatie van de Argentijn. “Ik begrijp het ook niet zo heel goed. In de afgelopen jaren heeft hij alles gegeven wat hij had, soms een klein beetje meer. Volgens sommigen heeft hij misschien op bepaalde momenten een domme overtreding gemaakt. Maar om hem zo op de bank te zien zitten, en spelers als Rensch en Schuurs te zien invallen, is wel lastig, want ik ben wel een Tagliafico-fan.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ook Mario Been vindt dat Tagliafico recht heeft op meer speeltijd. Hij speelde vorige week nog 76 minuten in de gewonnen Champions League-wedstrijd tegen Besiktas, maar staat in de competitie doorgaans aan de kant. Daley Blind krijgt de voorkeur bij Ajax en maakt meestal de negentig minuten vol, tot teleurstelling van Been. “Als je zoveel gegeven hebt voor Ajax, verdien je het ook om een kwartiertje mee te doen. Misschien wil Ten Hag hem gebruiken in de komende Champions League-wedstrijd, dat zou ook kunnen.”

Vink rekent daar niet op, maar vindt wel dat Tagliafico met zijn mentaliteit goed bij Ajax past. “Bij Ajax zijn begrippen als ‘grinta’ en ‘Latijns-Amerikaanse furie’ ingeburgerd geraakt in de laatste twee à drie jaar. Hij was daar in het begin wel het voorbeeld van. Er zijn dit seizoen ook momenten geweest waarop Blind niet thuisgaf of niet de wedstrijd speelde die je van hem verwacht. Daar hoor je dan ook een bepaalde wissel te maken. Zo maak je elkaar ook scherper.”