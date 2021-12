Man United wint knotsgekke topper door dubbelslag Cristiano Ronaldo

Donderdag, 2 december 2021 om 23:10 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:27

Manchester United heeft donderdagavond de topper van Arsenal gewonnen. Het Premier League-duel op Old Trafford eindigde in een 3-2 zege voor de ploeg van interim-manager Ralf Rangnick. Cristiano Ronaldo was de grote man aan de kant van United, daar hij tweemaal trefzeker was. Ook het eerste doelpunt van Arsenal zal niet snel vergeten worden.

Donny van de Beek kon niet rekenen op een basisplek bij de debuutwedstrijd van Rangnick, die overigens nog niet op de bank mocht zitten om administratieve redenen. Assistent Michael Carrick nam de honneurs waar langs de lijn. Ronaldo kreeg in tegenstelling tot de wedstrijd tegen Chelsea (1-1) ditmaal wel een plek in de startopstelling. In Londen werd zondag nog voor een 4-3-1-2-formatie gekozen. Tegen Arsenal was er een plek minder op het middenveld. Fred en Scott McTominay waren de centrale middenvelders die startten, en zij ondersteunden Bruno Fernandes. Het was voor laatstgenoemde de honderdste keer dat hij het shirt van United droeg in een officieel duel.

De wedstrijd werd in de dertiende minuut op zeer merkwaardige wijze opengebroken. Na een hoekschop van Martin Ödegaard ging doelman David De Gea plotseling naar de grond. Fred bleek op de voet van zijn eigen keeper te hebben gestaan, waarna De Gea naar de grond ging en bleef liggen. Het spel ging vervolgens verder. Op de rand van het zestienmetergebied belandde de afvallende bal voor de voeten van Smith Rowe, die doeltreffend uithaalde. De Gea lag nog altijd op de grond en reageerde niet op het schot. In eerste instantie keurde scheidsrechter Martin Atkinson het opmerkelijke doelpunt af. Na het bekijken van de videobeelden werd voor zowel de dienstdoende videoscheidsrechter als voor Atkinson duidelijk dat het doelpunt toch geldig was: 0-1.

Op slag van het rustsignaal kwam United terug in de wedstrijd. Fred maakte zijn ‘fout’ goed door de bal op fraaie wijze terug te leggen op Fernandes, die op koelbloedige wijze de 1-1 aantekende. In het tweede bedrijf barstte de strijd met name voor Ronaldo los. De Portugees tekende zeven minuten na rust de 800ste treffer uit zijn carrière aan. Na een breedtepass van Marcus Rashford vanaf rechts schoof Ronaldo het leer in de verre hoek binnen: 2-1. Lang konden the Red Devils overigens niet genieten van de voorsprong.

Nog geen 120 seconden nadat United op voorsprong kwam, trok Ödegaard de stand al gelijk. Thomas Partey verlegde het spel vanuit de as naar de rechterkant van het veld, waar Gabriel Martinelli stond geposteerd. Laatstgenoemde trok de bal ineens voor en bediende Ödegaard op uitstekende wijze. De Noor schoot diagonaal de 2-2 binnen. Het laatste woord was echter nog niet gesproken. Ronaldo toonde namelijk andermaal zijn klasse en maakte twintig minuten voor tijd zijn tweede van de avond. Fred ging naar de grond in de zestien, waarna Atkinson, weliswaar na het bekijken van de videobeelden, naar de stip wees. Ronaldo schoot vanaf elf meter feilloos binnen. In de slotminuut kwam Van de Beek nog binnen de lijnen, maar hij kon zijn stempel niet meer op de wedstrijd drukken.