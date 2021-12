Ajax voert doelsaldo op naar 48-2 door grote overwinning op Willem II

Donderdag, 2 december 2021 om 22:53 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:56

Ajax heeft de wedstrijd tegen Willem II zonder problemen gewonnen. De ploeg van Erik ten Hag, die donderdag al in actie kwam vanwege de Europese verplichtingen volgende week dinsdag, won met 5-0. Antony scoorde twee keer; ook Lisandro Martínez, Davy Klaassen en Danilo deden een duit in het zakje. Ajax hield voor de zevende keer op rij de nul in de Eredivisie, een reeks die de club sinds 1997 niet meer neerzette, en heeft een doelsaldo van 48-2 na 15 wedstrijden. Als Ajax dit gemiddelde vasthoudt, zou het dit seizoen afsluiten met 5 tegengoals; het laagterecord is in handen van het FC Twente uit 1971/72 (13 tegengoals).

Willem II wist de voorgaande acht officiële wedstrijden niet te winnen en het werd al snel duidelijk dat die reeks verlengd zou worden in de Johan Cruijff ArenA. De Amsterdammers, zonder de kersverse vader Steven Berghuis in de basiself, stonden na achttien minuten al met 2-0 voor. Een eerste inzet van Ryan Gravenberch werd nog voor de lijn weggehaald door Leeroy Owusu, maar kort daarna opende Antony de score met een fraai doelpunt. De buitenspeler, die weer de voorkeur kreeg boven David Neres, trok vanaf de rechterflank naar binnen, vond buiten het strafschopgebied de ruimte voor een schot en trof doel in de linkerhoek.

Antony zou halverwege de tweede helft opnieuw scoren, maar eerst was het de beurt aan Martínez. Na een korte corner van Ajax gaf Dusan Tadic een indraaiende voorzet en kreeg keeper Timon Wellenreuther zijn hand niet voldoende tegen de bal. Martínez kreeg het leer voor de voeten en zocht de verre hoek uit; door een aanraking van Ulrik Jenssen was Wellenreuther kansloos. Halverwege de eerste helft zorgde Antony voor de 3-0. De Braziliaan ontving de bal van Sébastien Haller, stond nog net binnen het strafschopgebied en schoot laag in de rechterhoek.

Wellenreuther ondernam geen serieuze poging om de bal te pareren en claimde hinderlijk buitenspel van Klaassen. Daar ging scheidsrechter Edwin van de Graaf niet in mee, maar kort daarna was de arbitrage Willem II wel gunstig gezind. Na 26 minuten speelde Ryan Gravenberch de bal langs het strafschopgebied naar Tadic. Die verlengde de bal, waarna een aanraking van Dries Saddiki ervoor zorgde dat Haller een schietkans kreeg. Hij had weinig tijd nodig om daar succesvol gebruik van te maken. Videoscheidsrechter Jeroen Manschot riep Van de Graaf echter naar de zijlijn om de beelden te bekijken.

De buitenspelregel schrijft voor dat 'een speler die zich in buitenspelpositie bevindt en die de bal ontvangt van een tegenstander die de bal bewust speelt, inclusief opzettelijk hands, niet wordt beschouwd als een speler die voordeel trekt'. De arbitrage interpreteerde de balaanraking van Saddiki als onbewust en keurde de goal af. In de tweede helft nam Ajax aanvankelijk gas terug, alvorens de marge toch verder uit te breiden. Klaassen kopte de 4-0 binnen uit een voorzet van Gravenberch; invaller Danilo maakte er van dichtbij 5-0 van. In de blessuretijd liet invaller Berghuis een enorme kans op het zesde doelpunt liggen.