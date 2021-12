Tottenham behaalt fraaie zege mede dankzij counter uit het boekje

Donderdag, 2 december 2021 om 22:25 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:40

Tottenham Hotspur heeft donderdagavond een eenvoudige zege geboekt in de Premier League. In eigen huis was de ploeg van manager Antonio Conte met 2-0 te sterk voor Brentford. De eerste treffer was een eigen doelpunt van Sergi Canós, terwijl de eindstand op het scorebord werd gezet door Son Heung-min. Dankzij de driepunter klimmen the Spurs voorlopig naar de zesde plek op de ranglijst; Brentford zakt naar de twaalfde positie.

Het was de eerste keer in de geschiedenis dat Tottenham en Brentford elkaar in de Premier League troffen. De ontmoeting betekende bovendien de 53ste Londense derby in de geschiedenis van het hoogste niveau in Engeland. Conte koos ervoor om geen basisplek in te ruimen voor Steven Bergwijn, die overigens enkele minuten voor het eindsignaal nog wel binnen de lijnen kwam voor Son. De thuisploeg begon voortvarend aan de wedstrijd en kwam in de twaalfde minuut op voorsprong.

Na een korte corner kreeg Son alle tijd en ruimte om een voorzet in de doelmond af te leveren. Daar leek Ben Davies in eerste instantie binnen te knikken, maar even later bleek dat het een eigen doelpunt was. Canós kreeg de bal in het gezicht en passeerde daarmee zijn ploeggenoot onder de lat, Álvaro Fernández: 1-0. Hoewel Tottenham de bovenliggende partij bleef en via onder meer Son en Pierre-Emile Höjbjerg het nodige gevaar stichtte, kwam er voor het rustsignaal geen verandering aan de stand.

Gescoord werd er wel weer in de tweede helft. Eerst kwam Harry Kane dicht bij een treffer, maar oog in oog met Fernández ontbrak het de spits aan nauwkeurigheid in de afronding. Even later deed Höjberg een tevergeefse duit in het zakje: zijn poging ging rakelings naast. De score werd in de 65ste minuut verdubbeld. Tottenham kon snel uitbreken na een dieptepass van Kane. Sergio Reguilón nam de bal perfect mee en bediende Son, die van dichtbij kon intikken: 2-0. De zege kwam niet meer in gevaar.