‘De laatste keer dat ik dat zag was ik elf: de keeper ging een broodje halen’

Donderdag, 2 december 2021 om 22:20 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:24

Emile Smith Rowe heeft in de eerste helft van de ontmoeting tussen Manchester United en Arsenal een bizarre treffer gemaakt. In het Premier League-duel (1-1 bij rust) kon de middenvelder de bal in een leeg doel plaatsen, daar doelman David De Gea geblesseerd op de doellijn lag. Teamgenoot Fred stond voorafgaand aan het doelpunt op de voet van de keeper. Onder meer Thierry Henry kan zijn ogen niet geloven.

Martin Ödegaard had de hoekschop vanaf de rechterkant pas net genomen, toen Fred op de voet van doelman David De Gea ging staan. Daardoor ging de sluitpost met pijn naar de grond en bleef hij liggen op de doellijn. Het spel ging vervolgens verder. Op de rand van het zestienmetergebied belandde de afvallende voor de voeten van Smith Rowe, die direct uithaalde. De aanvallende middenvelder schoot raak in de linkerbenedenhoek. De Gea lag nog altijd op de grond en reageerde niet op het schot.

Huh!? ??? Arsenal scoort, maar aangezien David de Gea een blessure heeft omdat Fred op zijn voet staat, gaat de goal in eerste instantie niet door... ?? Na lang wachten keurt Martin Atkinson tóch de goal goed: 1-0 voor Arsenal! ??#ZiggoSport #PremierLeague #MUNARS pic.twitter.com/73MG2Jb8Dy — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 2, 2021

In eerste instantie keurde scheidsrechter Martin Atkinson het opmerkelijke doelpunt af. Na het bekijken van de videobeelden werd voor zowel de dienstdoende videoscheidsrechter als voor Atkinson duidelijk dat het doelpunt toch geldig was: 0-1. Op slag van het rustsignaal nivelleerde Bruno Fernandes de stand na een teruglegbal van Fred.

Op gelijke hoogte! ?? Vlak voor de thee slaat Bruno Fernandes toe voor Manchester United: 1-1 ??#ZiggoSport #PremierLeague #MUNARS pic.twitter.com/RvkWtXBHsg — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 2, 2021

Tijdens de rust op Amazon Prime Sport moet Thierry Henry hard lachen om het voorval. Het doet de analyticus terugdenken aan zijn jeugd. "De laatste keer dat ik iets dergelijks zag, was toen ik elf jaar oud was. Mijn keeper was een broodje gaan halen en verliet zijn doel. We draaiden allemaal om en toen stond we plotseling 1-0 achter."