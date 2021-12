ESPN snapt niets van afgekeurd doelpunt Haller tijdens Ajax - Willem II

Donderdag, 2 december 2021 om 22:01 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:36

Het besluit van scheidsrechter Edwin van de Graaf om het doelpunt van Sébastien Haller in de wedstrijd tussen Ajax en Willem II af te keuren houdt de gemoederen bezig. De spits dacht de 4-0 te maken in de Johan Cruijff ArenA, maar na inmenging van de VAR zette Van de Graaf een streep door de treffer. Haller zou buitenspel hebben gestaan en dus ging het feest niet door.

Willem II was volkomen kansloos in de eerste helft en keek bij rust tegen een 3-0 achterstand aan. Die marge had nog groter kunnen zijn, als de treffer van Haller niet was afgekeurd. Na 26 minuten speelde Ryan Gravenberch de bal langs het strafschopgebied naar Tadic. Die verlengde de bal, waarna een aanraking van Dries Saddiki ervoor zorgde dat Haller een schietkans kreeg. Hij had weinig tijd nodig om daar gebruik van te maken.

Videoscheidsrechter Jeroen Manschot riep Van de Graaf echter naar de zijlijn om de beelden te bekijken. De buitenspelregel schrijft voor dat 'een speler die zich in buitenspelpositie bevindt en die de bal ontvangt van een tegenstander die de bal bewust speelt, inclusief opzettelijk hands, niet wordt beschouwd als een speler die voordeel trekt'. De arbitrage interpreteerde de balaanraking van Saddiki als onbewust, maar daar is analist Marciano Vink van ESPN het niet mee eens.

"Voor mijn geval probeert Tadic hier de bal voor zichzelf mee te nemen, tussen twee spelers door", legt de analist uit. "Saddiki wil hier de bal onderscheppen en steekt zijn been uit. De bal komt via Saddiki bij Haller terecht, die hem binnenschiet. Dan is er sprake van een nieuwe situatie. Vorige week zagen we hetzelfde met Bruno Martins Indi, die de bal tegen zijn been kreeg, waarna die belandde bij Jordy Bruijn. Dat leverde ook een doelpunt op (bij AZ - NEC, red.). Ik zie het verschil daarin niet."

"Saddiki wil die bal bewust blokken, afpakken... Hij steekt zijn been daarvoor uit. Volgens mij is er dan een nieuwe situatie. Het is niet dat Tadic de intentie had om de bal naar Haller te spelen. Die had de intentie om tussen twee man met de bal het zestienmetergebied in te dribbelen", merkt Vink op. Ook Mario Been snapt niet waarom de goal is afgekeurd. "Ik vind dit gewoon een goal, als we de regels inachtnemen die we ook in de vorige wedstrijden hebben gezien, zoals bij AZ - NEC."