Barcelona blijft na drie uur onderhandelen gefrustreerd achter door ‘tijdrekken’

Donderdag, 2 december 2021 om 21:20 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:23

Barcelona heeft donderdag contractonderhandelingen gevoerd met het management van Ousmane Dembélé. De Catalanen willen het aflopende contract van de Fransman graag verlengen, maar zaakwaarnemer Moussa Sissoko lijkt de boot bewust af te houden om de onderhandelingspositie van Dembélé te versterken, weet Sport. De sportkrant meldt dat Mateu Alemany, directeur voetbalzaken, een slecht gevoel heeft overgehouden aan de ontmoeting die drie uur duurde.

Barcelona beticht Sissoko ervan tijd te willen rekken tot januari. De club wil graag duidelijkheid van Dembélé, maar vooralsnog zit er geen vaart achter de contractonderhandelingen. Het contract in de Catalaanse hoofdstad loopt medio 2022 af. Dat betekent dat de aanvaller vanaf januari formeel in gesprek mag gaan met andere clubs over een transfer. Barcelona wil dat voorkomen en voor de opening van de winterse transfermarkt tot een overeenkomst komen, maar Sissoko heeft andere plannen, zo lijkt het. Intern zou Dembélé overigens hebben uitgesproken bij Barça te willen blijven. Ook trainer Xavi zou graag gebruik blijven maken van de 24-jarige vleugelspits.

Eerder deze week meldde Sport al dat Barcelona de druk op het management van de Fransman opvoert. Intussen Sissokho aan Barça duidelijk gemaakt dat een transfer in januari niet tot de mogelijkheden behoort, mochten zij met de club geen overeenstemming bereiken over de verlenging van zijn contract. Voor Barcelona was dit juist een alternatief, omdat de club in dit geval nog iets kan verdienen aan de Fransman, die in 2017 voor 130 miljoen euro naar het Camp Nou werd gehaald.

De zaakwaarnemers van Dembélé dreigen nu met een transfervrij vertrek in de zomer van 2022 om er voor hun cliënt een gunstiger salaris uit te slepen. Barcelona heeft echter laten weten dat er geen ruimte meer is om te onderhandelen. De club heeft het eerste voorstel al verbeterd, terwijl de club financieel in een uiterst moeilijk pakket zit. Naar verluidt wil Barcelona een lager basissalaris bieden, maar men wil het variabele deel, dat in de vorm van bonussen kan oplopen door het behalen van bepaalde prestaties, verhogen.