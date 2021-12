AZ wint inhaalwedstrijd en bereikt hoogste positie tot dusver in de Eredivisie

Donderdag, 2 december 2021 om 20:36 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:42

AZ heeft donderdagavond drie punten overgehouden aan de inhaalwedstrijd tegen Fortuna Sittard. De ploeg van trainer Pascal Jansen boog een 0-1 achterstand om in een 2-1 overwinning en staat daardoor op de achtste plaats in de Eredivisie. Fortuna incasseerde de vijfde opeenvolgende nederlaag en blijft zeventiende staan.

Fortuna begon sterk aan de wedstrijd en kwam al na acht minuten op voorsprong. Na een scherp aangesneden corner van George Cox stond Zian Flemming geheel vrij in het strafschopgebied, waardoor hij op doel kon koppen. Doelman Peter Vindahl van AZ bracht redding, maar was in tweede instantie kansloos. Flemming verraste door een A4'tje uit zijn kous te halen. Hij vouwde het papiertje uit en toonde de tekst: #sportenisgezond. Hij verwees daarmee naar de boodschap die de KNVB naar buiten bracht toen het kabinet besloot om amateursport na 17.00 uur aan banden te leggen, waardoor clubs niet meer kunnen trainen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

AZ zocht vervolgens naar de gelijkmaker en kreeg meerdere serieuze kansen via Jesper Karlsson. Het was echter Vangelis Pavlidis die vier minuten voor de pauze zorgde voor de gelijkmaker. Dani de Wit en Jordy Clasie combineerden op de helft van Fortuna, alvorens eerstgenoemde vanaf de rechterflank een voorzet verstuurde. Pavlidis stond op de juiste posiite om te koppen en vond de verre hoek. Vijf minuten na de pauze completeerde AZ de comeback. Karlsson kon vanaf de linkerflank naar binnen trekken langs Nigel Lonwijk en schoot diagonaal raak; doelman Yanick van Osch kreeg zijn hand niet voldoende tegen de bal.

Het leek er vervolgens geen moment op dat AZ de overwinning uit handen zou geven. Het derde doelpunt van de Alkmaarders hing nadrukkelijker in de lucht dan de gelijkmaker. Fortuna waagde weliswaar enkele doelpogingen, maar kwam niet in de buurt van het doel. Het bleef bij 2-1 en daardoor staat AZ op de hoogste positie tot dusver na een speelronde. Dat komt ook doordat het duel met Fortuna eigenlijk in de tweede speelronde afgewerkt zou worden. Het duel werd op verzoek van AZ uitgesteld. De Alkmaarders kwamen op 19 en 26 augustus immers in actie in de play-offs voor de Europa League.