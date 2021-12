Henry zorgt in gesprek met Mbappé met twee woorden voor cliffhanger

Donderdag, 2 december 2021

Thierry Henry heeft de transfergeruchten rondom Kylian Mbappé aangewakkerd. In een preview van Amazon Prime is te zien hoe de spits van Paris Saint-Germain en de oud-voetballer in gesprek gaan in het programma Dimanche Soir Football. Na een serieus gesprek sluit Henry af met de woorden ¡Hasta luego!, Spaans voor tot later (of: tot ziens). Daarmee lijkt de oud-spits in te haken op de nadrukkelijke interesse van Real Madrid in Mbappé.

In de teaser van het interview, dat vanaf komende zondag volledig te zien is op Amazon Prime, gaat Mbappé onder meer in op zijn gevoel rondom het voetbal, zijn doelen, en de toekomst. “Ik ben bang om niet te winnen, om teleur te stellen. Ik wil een voetafdruk achterlaten”, zegt Mbappé, die veel respect krijgt van Henry. “Jij bent een baas in mijn ogen.”

??????? -Henry: "¿De qué tienes miedo?" -@Kmbappe: "De no ganar. Quiero dejar huella, eso es lo que siempre he querido hacer" -Henry: "Para mí, ahora, tú eres el jefe"... y luego, en perfecto castellano: "Hasta luego ??"#Événement pic.twitter.com/XJsHKPmSvA — MARCA (@marca) December 2, 2021

Aan het einde van de preview is een duidelijke cliffhanger gemonteerd. Henry, glimlachend, lijkt het interview te willen afsluiten op een ludieke manier. “Hasta luego”, zegt de oud-goalgetter, waarna beide mannen in lachen uitbarsten. Voordat Mbappé lijkt te willen antwoorden op de afsluiter van zijn landgenoot, stopt de preview.

Mbappé beschikt momenteel over een aflopend contract bij Paris Saint-Germain. Hoewel de club graag wil verlengen, heeft de spits zelf nog altijd geen uitsluitsel gegeven over zijn toekomst. Afgelopen zomer draaide de geruchtenmolen rond de 22-jarige aanvaller op volle toeren, met name vanwege de interesse van Real Madrid. Naar verwachting zullen de Madrilenen de gesprekken met het management komende transferperiode hervatten, daar Mbappé, gezien het feit dat zijn contract op 30 juni 2022 afloopt, formeel met andere clubs in gesprek mag gaan.