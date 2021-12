Messi opgelicht: investering van dertig miljoen euro gaat tegen de vlakte

Donderdag, 2 december 2021 om 18:42 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:35

Het hotel waarin Lionel Messi in 2017 dertig miljoen euro investeerde, staat op het punt om gesloopt te worden. El Confidencial meldt donderdag dat de Argentijn is opgelicht met de aankoop van MiM Sitges. Het betreffende hotel, gelegen op circa veertig kilometer ten zuiden van Barcelona, zou niet voldoen aan diverse bouwvoorschriften, waardoor het op de nominatie staat om gesloopt te worden.

Het hotel werd in 2013 uit de grond gestampt en is gelegen op nog geen vijftig meter van het strand in Sitges. Francisco Sánchez, de vorige eigenaar die het gebouw, zou bij de verkoop aan Messi de bouwtechnische problemen verzwegen hebben. Volgens de bouwvoorschriften zijn de afmetingen van het balkon te groot, waardoor die verkleind dienen te worden. Daar ontstaat echter een probleem.

Vanwege de gebrekkige constructie van het hotel dreigt er instortingsgevaar als de balkons verkleind of verwijderd worden. Daarnaast is er ook geen helder ontruimingsplan dat voldoet aan de voorschriften. Daardoor concludeerde de rechtbank dat het hele hotel gesloopt moet worden. De gemeenteraad van Sitges heeft bevestigd dat de balkons, en vanwege instortingsgevaar het hele hotel, tegen de vlakte gaan. Het oordeel is definitief, meldt El Confidencial.

Messi werd door de Spaanse krant gevraagd om een reactie, maar zijn management geeft te kennen niet op de hoogte te zijn van de geplande sloop. Sánchez, die volgens de berichtgeving voor de verkoop al op de hoogte was van de gebreken en de sloopopdracht, wilde wel reageren, maar ontkent het nieuws. “Het is een leugen. Er is geen opdracht om de balkons te slopen. Je kunt publiceren wat je wilt”, aldus de vorige eigenaar, die naar verluidt eerder bovendien nog in beroep is gegaan tegen het oordeel van de rechtbank.