Dossier-Zakaria Labyad krijgt volgende week donderdag nieuw hoofdstuk

Donderdag, 2 december 2021 om 18:42 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:56

Het dossier-Zakaria Labyad krijgt een nieuw hoofdstuk. Volgens het Algemeen Dagblad wil de aannemer die aangifte heeft gedaan van mishandeling een kort geding aanspannen om de beelden in handen krijgen die zijn verhaal zouden ondersteunen. Hij wil bewijzen mishandeld te zijn door Labyad en enkele familieleden van de aanvaller van Ajax. De zaak dient volgende week donderdag in Arnhem, bevestigt een woordvoerder van de rechtbank.

Het bestaan van de beelden is al enige tijd bekend. De beelden zijn afkomstig van de beveiligingscamera's bij het huis van Labyad. Aanvankelijk wilde Labyad die niet afstaan, maar de rechter vorderde de beelden. Ze zijn ingezien door RTL Boulevard, bleek uit een uitzending van vrijdag 29 oktober. Het programma zond via tekeningen een reconstructie van de beelden uit. Op de daadwerkelijke beelden is het geweld duidelijk te zien, werd gemeld in de uitzending. De aannemer, in eerdere berichtgeving van De Telegraaf aangeduid als H.Z., zegt door de aanvaller van Ajax en diens familie geslagen te zijn na een conflict over werkzaamheden die door de aannemer zijn verricht.

Het incident zou zich hebben afgespeeld op 5 juli 2020, toen een al langer sluimerend conflict escaleerde. Er ontstond ruzie over de kwaliteit van het werk dat de aannemer de voorbije twee maanden had geleverd bij de villa van Labyad in Het Gooi. Labyad wilde de rekening niet betalen. De aannemer meldde zich op 5 juli bij de villa voor een gesprek over hoe het nog te incasseren geld betaald zou worden. Bovendien wilde hij spullen ophalen die zich nog in de woning bevonden. Labyad zou zich vervolgens bedreigd hebben gevoeld toen de aannemer op ramen en deuren begon te bonken. Labyad belde toen niet de politie, maar zijn familie uit Utrecht. Die zijn met veel mensen gekomen en hebben die aannemer 'een flink pak slaag gegeven', beweerde John van den Heuvel in de uitzending.

De beelden ‘laten zien dat de aannemer op de oprit van Labyads villa wordt omsingeld door een groepje mannen en dat hij geslagen wordt', meldde de voice-over van RTL Boulevard bij het tonen van een reconstructie van de ingeziene beelden. "Na een paar seconden loopt een man het groepje uit. Dat zou dan gaan om Zakaria Labyad", werd eraan toegevoegd. De aannemer belde 112, maar zou vervolgens onder druk hebben verklaard dat er niets aan de hand was. De agent ter plaatse stuurde daarna iedereen naar huis. Later werd dus duidelijk dat het incident is vastgelegd. De aannemer beweert ook een vuurwapen te hebben gezien; de beelden zouden daar bewijs van kunnen leveren.

'Een deel van de beelden' in al handen van Karim Aachboun, juridisch adviseur van de aannemer. Via het gerechtshof wisten zij gedaan te krijgen dat zij de volledige beelden zouden mogen zien, waarop ook het vuurwapen te zien zou zijn. Het recherchebureau beweer volgens Aachboun dat de volledige beelden zijn vernietigd. De aannemer neemt daar echter geen genoegen mee, waardoor de zaak volgende week donderdag voor de kortgedingrechter wordt uitgevochten. De aannemer eist de beelden op en wil ook dat een ander recherchebureau onderzoek gaat doen om de eventuele kwijtgeraakte beelden terug te halen.

De advocaat van Labyad, Mariëlle van Essen, reageerde eerder al op de aandacht van RTL Boulevard en de beweringen van de aannemer. "Cliënt betreurt het dat de heer de media opzoekt voor een geschil dat reeds in onderzoek is bij het Openbaar Ministerie en de rechtspraak, ook wat betreft de rol van de heer zelf waartegen een aangifte loopt. De heer heeft hiermee kennelijk geen ander doel dan het beschadigen van de eer en goede naam van cliënt. Zeker nu de heer blijkens de vraagstelling vanuit uw programma, bewust een lezing van de gebeurtenissen geeft die bezijden de waarheid is. Wij laten de inhoudelijke discussie graag waar deze hoort en dat is niet in de media maar bij het Openbaar Ministerie en de rechtspraak." Labyad heeft zelf aangifte gedaan van huisvredebreuk en bedreiging.