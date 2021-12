Erik ten Hag voert drie wijzigingen door in opstelling van Ajax

Donderdag, 2 december 2021 om 19:39 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:53

De opstelling van Ajax voor de competitiewedstrijd tegen Willem II is bekend. Ten opzichte van de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam (0-1 zege) van zondag keren Antony en Sébastien Haller terug in de basiself, waardoor David Neres en Danilo weer naar de bank verhuizen. Bovendien speelt Davy Klaassen op de plek van Steven Berghuis. De wedstrijd tussen Ajax en Willem II begint donderdagavond om 21.00 uur.

Het was voorafgaand aan de wedstrijd de vraag of Berghuis in de basis zou staan. De aanvaller miste woensdag de laatste training, omdat zijn vrouw Nadine beviel van een dochter. Het is bij Erik ten Hag normaal gesproken een stelregel dat een voetballer de afsluitende training moet meemaken om te kunnen spelen. De trainer houdt vast aan die regel, daar Klaassen op de positie van Berghuis staat opgesteld.

Willem II moet het stellen zonder aanvoerder Pol Lonch, die niet fit genoeg is om in actie te komen. Het middenveld bestaat daardoor uit Driess Saddiki, Görkem Saglam en Godfried Roemeratoe. Verder moet spits Kwasi Okyere Wriedt genoegen nemen met een plek op de bank. Naast Mats Köhlert en Ché Nunnely is Max Svensson de meest aanvallend ingestelde speler in de basis.

Het duel tussen Ajax en Willem II is 'gewoon' deel van de vijftiende speelronde, maar wordt al op donderdagavond afgewerkt om Ajax rust te bieden voor de afsluitende Champions League-groepswedstrijd tegen Sporting Portugal van dinsdag. Ajax heeft momenteel een voorsprong van één punt op Feyenoord en komt bij een zege vier punten los. Willem II, dat al acht officiële wedstrijden op rij niet won, staat op de elfde plek.

Ajax won 39 van de 45 thuisduels met Willem II in de Eredivisie. Van drie Eredivisie-clubs won Ajax minstens veertig thuiswedstrijden, al had de club uit Amsterdam daar telkens minstens vijftig thuisduels voor nodig. Willem II is overigens samen met FC Utrecht de enige club waar Ajax sinds het Eredivisie-seizoen 2016/17 vaker dan één keer van verloor in eigen huis (allebei twee keer).

Opstelling Ajax: Pasveer; Mazraoui, Timber, Martinez, Blind; Álvarez, Gravenberch, Klaassen; Antony, Haller, Tadic

Opstelling Willem II: Wellenreuther; Owusu, Michelis, Jenssen, Köhn; Saddiki, Saglam, Roemeratoe; Nunnely, Svensson, Köhlert