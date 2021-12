‘Als je bij deze club in de basis staat, dan kun je ook voor Oranje spelen’

Jeremie Frimpong zit vol ambitie. De twintigjarige verdediger van Bayer Leverkusen geldt al het gehele seizoen als vaste waarde bij Bayer Leverkusen en maakte zondag tegen RB Leipzig (1-3 zege) zijn eerste doelpunt in de Bundesliga. Frimpong heeft het vizier gericht op het winnen van prijzen in clubverband en een debuut bij het Nederlands elftal; tot dusver speelde hij al vier interlands voor Jong Oranje.

Door de overwinning op Leipzig staat Leverkusen op de derde plek in de Bundesliga, met 24 punten uit 13 wedstrijden. Koploper Bayern München heeft 31 punten, maar is volgens Frimpong nog niet uit zicht verdwenen. "Natuurlijk is het mogelijk", zegt de rechtsback tegen Kicker over het winnen van prijzen, waaronder de landstitel. "Leverkusen is een grote club. We horen mee te doen om de prijzen. We horen prijzen te winnen. Met onze ploeg kunnen we ook prijzen winnen, zeker weten."

Bekijk vanaf minuut 1:20 het eerste Bundesliga-doelpunt van Jeremie Frimpong.

De DFB-Pokal zal Leverkusen dit seizoen in ieder geval niet winnen, want Karlshurer SC was in de tweede ronde met 1-2 te sterk. In de Europa League is die Werkself met dertien punten uit vijf wedstrijden al verzekerd van een plek in de achtste finale. De landstitel en de Europa League blijven dus over als potentiële prijzen dit seizoen. "Iedere prijs zou mooi zijn, want een prijs is een prijs", beseft Frimpong. "Het zou leuk zijn om ze allebei te winnen. We spelen niet om het spelen. We willen titels."

Frimpong werd in januari door Bayer Leverkusen voor elf miljoen euro overgenomen van Celtic. Hij kende in zijn eerste maanden moeite om aan te haken op het niveau van de Bundesliga. "Het kostte wat tijd om te wennen aan de competitie", geeft hij toe. Het grootste verschil met de Schotse Premier League is 'dat iedere wedstrijd zwaar is in de Bundesliga'. "Ook tegen de nummer laatst kun je het lastig hebben. Je moet altijd leveren. Als je de tegenstander één kans geef, word je meteen afgestraft. Bij Celtic hadden we voortdurend de bal en hoefden we amper te verdedigen. Dat was alleen nodig tegen Rangers, Hibernian en Aberdeen."

"In het begin deed ik dingen waar ik bij Celtic nog mee wegkwam, maar hier speel je tegen betere ploegen", doelt Frimpong bijvoorbeeld op zijn persoonlijke duels en positionering. "Het waren dingen die je hier niet kunt doen. Ik heb me inmiddels aangepast. Ik heb het hele seizoen dingen geleerd en dat doe ik nog steeds." Frimpong verhuisde op zijn zevende vanuit Nederland naar Engeland en spreekt derhalve nauwelijks Nederlands, maar heeft wel de ambitie om voor Oranje uit te komen. "Ik geloof in de juiste timing. Ik heb geen haast. Ik wist dat ik ooit zou gaan spelen voor de Onder 18 en de Onder 21, want ik geloof in mijn kwaliteiten. Ik moet gewoon laten zien wat ik kan. Ik moet mezelf bewijzen. Als je bij deze club speelt, dan speel je ook voor je nationale ploeg."