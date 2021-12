Den Bosch ziet clubtopscorer zonder profcontract naar Eredivisie trekken

Donderdag, 2 december 2021 om 16:48 • Laatste update: 17:11

RKC Waalwijk heeft Roy Kuijpers per direct overgenomen van FC Den Bosch, zo maakt laatsgenoemde club via de officiële kanalen bekend. De 21-jarige aanvaller - die zowel in de spits als op de vleugels uit de voeten kan - was clubtopscorer van de huidige nummer acht van de Keuken Kampioen Divisie. Desondanks speelde Kuijpers nog op amateurbasis voor FC Den Bosch, waardoor hij nu bij RKC een in de woorden van het Brabants Dagblad 'contract voor langere tijd' kan tekenen en per direct inzetbaar is voor de nummer vijftien van de Eredivisie.

Kuijpers bracht zijn hele voetballeven door bij FC Den Bosch, met uitzondering van totaal twee jaar waarin hij onder contract stond bij Vitesse. In januari van dit jaar keerde hij terug in De Vliert, aanvankelijk op huurbasis. FC Den Bosch bood hem vervolgens geen contract aan. “Toen ik niks hoorde van Den Bosch, ben ik hier binnen gestapt: luister, wat is de bedoeling?”, vertelde Kuijpers begin oktober in een interview met Voetbalzone. “Ze vonden me wel een goede voetballer, alleen konden ze me geen contract aanbieden.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“De club zat middenin de overname. Ik heb gevraagd of ik mocht blijven meetrainen en mijn wedstrijden kon meepikken op amateurbasis. Dat vonden ze prima en ik moest het maar laten zien. Ze hebben me het vertrouwen gegeven dat ik hier mocht blijven voetballen. Maar aan de andere kant kreeg ik geen contract. Dat is voor mij een punt geweest waarop ik dacht: oké, dan moet ik het laten zien om het tegendeel te bewijzen”, verklaarde Kuijpers. Hij gaf destijds eveneens te kennen dat de gesprekken over een profcontract bij FC Den Bosch liepen.

De clubtopscorer zonder profcontract: ‘Ik zie geen reden me zorgen te maken’

Lees hier het verhaal van Roy Kuijpers. Lees artikel

“Daar kan ik niet heel veel over kwijt. We zullen zien wat er uitkomt. Ze hebben tegen me gezegd dat ik me moest laten gelden en dan zou ik krijgen wat ik verdiende. Nu ik dat heb gedaan, zijn ze ook zo eerlijk dat ze daar niet omheen kunnen. Ik zie geen reden om me zorgen te maken”, zei Kuijpers, die dit seizoen voorlopig goed was voor tien doelpunten en twee assists in achttien officiële wedstrijden. FC Den Bosch deed hem twee contractaanbiedingen, maar deze werden allebei afgewezen. Het Brabants Dagblad meldt dat nog een Eredivisie-club in de markt was voor Kuijpers, maar zijn keuze is dus op RKC gevallen.