RB Leipzig-trainer Marsch maakt excuses aan Brian Brobbey

Donderdag, 2 december 2021 om 16:29 • Chris Meijer

RB Leipzig-trainer Jesse Marsch heeft bij Brian Brobbey zijn excuses aangeboden voor de vroege wissel tijdens de met 1-3 verloren thuiswedstrijd tegen Bayer Leverkusen van afgelopen zondag. De negentienjarige spits werd twee minuten voor rust naar de kant gehaald voor Dominik Szoboszlai. Marsch erkent dat Brobbey net zo goed in de rust gewisseld had kunnen worden.

Marsch was zondag niet van de partij in de Red Bull Arena, daar hij thuis zat met een coronabesmetting. Achim Beierlorzer nam de honneurs waar namens Marsch, met wie hij tijdens de wedstrijd telefonisch contact had. “Jesse vroeg me om dit zo snel mogelijk door te voeren. Het was noodzakelijk”, zei Beierlorzer eerder al over het besluit om Brobbey kort voor de rust naar de kant te halen.

“Ik heb een aantal keer met Brian gesproken en mijn excuses aangeboden voor de timing van de wissel. Het is moeilijk om de ploeg vanuit huis te managen, vooral omdat er een vertraging zit tussen de televisie-uitzending en de werkelijkheid”, zo verklaart Marsch. Het was de bedoeling dat Szoboszlai al eerder in de ploeg had moeten komen, maar hij moest eerst nog een warming-up doen.

“We hadden kunnen wachten tot de rust met de wissel”, erkent Marsch. Brobbey had afgelopen zondag voor het eerst een basisplaats in een Bundesliga-wedstrijd. De spits kende een aantal dagen eerder een uitstekend basisdebuut, toen hij in de met 0-5 gewonnen Champions League-wedstrijd tegen Club Brugge goed was voor een assist. Brobbey speelde voorlopig negen officiële wedstrijden voor RB Leipzig, waarin hij twee assists leverde.