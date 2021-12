‘Arsenal wil Juventus voor zijn en bereidt bod van 85 miljoen euro voor’

Donderdag, 2 december 2021 om 15:52 • Chris Meijer • Laatste update: 16:03

Arsenal wil in januari een serieuze poging ondernemen om Dusan Vlahovic over te nemen van Fiorentina. La Gazzetta dello Sport weet te melden dat the Gunners een bod van 85 miljoen euro voorbereiden, een bedrag waarmee de 21-jarige Servische spits Nicolas Pépé (in 2019 voor 80 miljoen euro overgenomen van Lille OSC) zou aflossen als duurste aankoop in de clubgeschiedenis. Op dit moment lijkt het er echter op dat Vlahovic - dit seizoen voorlopig goed voor veertien doelpunten in zestien officiële wedstrijden - het liefst de voetbaljaargang wil afmaken bij Fiorentina.

Vlahovic werd afgelopen zomer al gelinkt aan een transfer, daar onder meer Juventus, Atlético Madrid, Manchester City en Internazionale nadrukkelijk geïnteresseerd zouden zijn geweest. Atlético bracht zelfs een bod van zestig miljoen euro uit, maar dat werd door Fiorentina naar de prullenbak verwezen. Nu lijken er zich in januari opnieuw gegadigden voor Vlahovic te gaan melden bij de huidige nummer zes van de Serie A. Arsenal en Juventus worden momenteel genoemd als de voornaamste kandidaten.

Arsenal bezet momenteel de vijfde plaats in de Premier League en wil Vlahovic binnenhalen om uiteindelijk bij de beste vier te eindigen, waarmee een Champions League-ticket zou worden veiliggesteld. The Gunners zouden nu bereid zijn om 85 miljoen euro te betalen voor het nog tot medio 2023 lopende contract van Vlahovic in Florence. “Ik weet niet of Juventus in staat is Vlahovic in januari te kunnen betalen. Maar ik wil tegen Juventus of Arsenal zeggen dat wij de eigenaren zijn van Vlahovic”, zo waarschuwt Fiorentina-voorzitter Rocco Commisso in Italiaanse media. Daarmee wijst hij op clubs die via tussenpersonen over de toekomst van Vlahovic praten.

Fiorentina nam de veertienvoudig Servisch international in 2018 voor een kleine twee miljoen euro over van Partizan Belgrado en sindsdien kwam hij tot exact 100 wedstrijden voor la Viola, waarin hij goed was voor 43 doelpunten en 6 assists. Met een nieuw contract hoopte Fiorentina na zijn uitstekende vorige seizoen - met 21 doelpunten in de Serie A - de geïnteresseerde topclubs voorlopig af te wimpelen.

Op dit moment verdient Vlahovic 800.000 euro per jaar bij Fiorentina, maar dat salaris had kunnen vervijfvoudigen tot 4 miljoen euro. Het vijfjarige contract dat voor Vlahovic klaarlag werd door Commisso bestempeld als het beste in de clubgeschiedenis. Vlahovic besloot die contractaanbieding echter naast zich neer te leggen. “Als het aan mij had gelegen, was Vlahovic een koning geworden in Florence”, treurt Commisso. Fiorentina zal Vlahovic uiterlijk komende zomer moeten verkopen om nog een relatief acceptabele transfersom aan hem over te houden. Zijn voorkeur zou momenteel niet uitgaan naar een winterse transfer.