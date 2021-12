Laatkomer Dembélé laat selectie van Barcelona wachten tijdens etentje

Donderdag, 2 december 2021 om 15:03

De selectie van Barcelona is woensdagavond bij elkaar gekomen in restaurant Via Veneto. Het etentje werd georganiseerd op initiatief van Pedri, die daarmee zijn contractverlenging, verjaardag en het winnen van de Kopa Trophy wilde vieren. Het plan werd omarmd door trainer Xavi, die van Barcelona weer een 'familieclub' wil maken en het etentje daarom als een goede 'teambuildings-activiteit' zag. Verschillende Spaanse media melden dat Ousmane Dembélé als laatste op de bijeenkomst arriveerde.

Het Spaanse journaille was klaarblijkelijk op de hoogte van het etentje, want verschillende journalisten hielden de wacht bij het restaurant. Zij zagen Pedri om 20.10 uur als eerste arriveren, waarna snel de rest van de spelers en selectie volgden. Ook geblesseerde spelers als Sergio Agüero en Sergi Roberto waren aanwezig in Via Veneto. Bijna een uur na het arriveren van Pedri kon het etentje beginnen, daar Dembélé om 21.05 uur als laatste aankwam bij het restaurant.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Dembélé heeft een reputatie als het aankomt op laat komen. Zo ontving de Franse aanvaller de eerste boete onder het bewind van de nieuwe trainer Xavi. Hij verwacht dat zijn spelers anderhalf uur voor de start van de training aanwezig zijn op de club. Dembélé had twee weken geleden om 08.30 uur moeten verschijnen, omdat de training om 10.00 uur gepland stond. De Fransman arriveerde echter om 08.33 uur en moest daarvoor 100 euro betalen.

Dembélé is donderdag om meerdere redenen onderwerp van gesprek in Spanje. Barcelona en de 24-jarige aanvaller hebben namelijk nog altijd geen akkoord bereikt over het verlengen van zijn aflopende contract en de Catalanen zouden hem inmiddels een ultimatum hebben gesteld. “De contractonderhandelingen met Dembélé verlopen minder voorspoedig dan we hadden gewild. Maar we zijn er nog steeds mee bezig”, zegt Barcelona-president Joan Laporta in de Spaanse media. “We willen dat Ousmane blijft, hij kan hier een sleutelspeler worden als we een akkoord bereiken.”