Conte wil situatie van Bergwijn bij Tottenham veranderen met nieuwe positie

Donderdag, 2 december 2021 om 14:27 • Chris Meijer • Laatste update: 14:38

Antonio Conte heeft Steven Bergwijn de kans gegeven om zijn dienstverband bij Tottenham Hotspur nieuw leven in te blazen. Volgens de London Evening Standard wil de Italiaanse manager de vleugelaanvaller omturnen tot stand-in voor Harry Kane. Tottenham speelt tien wedstrijden in de komende dertig dagen en Conte heeft reeds laten doorschemeren dat Kane niet al deze duels zal kunnen spelen.

Bergwijn kende nadat hij in januari 2020 voor dertig miljoen euro werd overgenomen van PSV een vliegende start bij Tottenham, maar slaagde er daarna niet om voor een langere periode een basisplaats te veroveren. Dit seizoen speelde de 24-jarige aanvaller voorlopig negen wedstrijden, waarvan zes als basisspeler en allemaal als buitenspeler. Sinds de komst van Conte - die normaal gezien een systeem hanteert zonder klassieke vleugelaanvallers - speelde Bergwijn echter nog geen minuut, al heeft de Italiaan een plan met de Oranje-international.

“Ik denk dat Kane deze maand ook zo nu en dan rust nodig heeft. Steven zou dan een goede optie zijn om zijn taken over te nemen”, zo tekent de London Evening Standard op uit de mond van Conte. “In het verleden heb ik ook Heung-Min Son weleens in de spits zien spelen. Eerlijk gezegd zie ik hem liever als aanvallende middenvelder, de positie waarop hij nu speelt. Steven werkt hard en we proberen hem klaar te stomen voor de spitspositie. Steven vormt een goede optie voor de dag dat ik Harry rust wil geven.”

“Ik denk dat veel spelers bij Tottenham hun vertrouwen moeten terugkrijgen”, vervolgt Conte. “Steven is een speler met belangrijke kwaliteiten. Het was jammer dat hij tijdens de interlandperiode bij Oranje was, want ik had graag in die twee weken met hem willen werken om hem beter te leren kennen. Hij is goed in de één-tegen-één-duels, is snel, kan een man uitspelen en kan scoren. Steven begrijpt wat ik van hem wil.”

De naam van Bergwijn werd de afgelopen tijd geregeld gelinkt aan Ajax. Mike Verweij, Ajax-watcher voor De Telegraaf, claimde afgelopen week in de voetbalpodcast van de krant dat de Amsterdammers zich bij de zaakwaarnemer van Bergwijn hadden gemeld. "Antonio Conte heeft geloof ik in twee weken twee woorden tegen Bergwijn gezegd. Conte is ook degene die destijds een overgang van Bergwijn van PSV naar Internazionale heeft tegengehouden, dus die ziet het niet zo in hem zitten”, zei Verweij. "Die interesse (van Ajax, red.) is kenbaar gemaakt bij het management van Bergwijn. In de zomer was het nog onbespreekbaar, bij de vorige trainer."