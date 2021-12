Christian Eriksen keert mét bal terug op trainingsveld bij oude club

Donderdag, 2 december 2021 om 13:38 • Tom Rofekamp • Laatste update: 13:57

Christian Eriksen heeft bij Odense BK zijn rentree gemaakt op het trainingsveld, zo bevestigt sportief directeur Michael Hemmingsen tegenover BT. De 29-jarige middenvelder, die tijdens het afgelopen EK een hartstilstand kreeg, werkt in het bijzijn van een personal trainer aan zijn fitheid en zou reeds met de bal trainen. Een terugkeer van de Deen lijkt echter allerminst zeker, daar hij zich nog vooral beperkt tot conditietraining.

BT meldt dat Eriksen woensdagmorgen op de gronden van Odense BK getraind heeft. De spelmaker deed enkele pass- en trapoefeningen, maar bronnen binnen de club melden dat het speerpunt vooral bij cardio lag. Eriksen vroeg de club zelf of hij terechtkon op het trainingscomplex. “We hebben contact gehouden met Christian sinds hij de overstap naar Ajax maakte”, zegt Hemmingsen. “We zijn erg blij dat hij ons gevraagd heeft of hij zijn conditie bij ons op peil mag houden.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De rentree op het trainingsveld markeert een grote stap in het herstel van Eriksen. De Deen kreeg onlangs te horen dat er definitief een streep ging door zijn terugkeer in de Serie A. Na zijn hartstilstand in het EK-duel met Finland kreeg Eriksen een defibrillator (een hartritmekastje) geplaatst, waarmee spelers in de Serie A niet mogen spelen. In andere competities mag er wel met een dergelijk kastje gespeeld worden. Zijn club Internazionale zou daarom openstaan voor een verkoop van de 109-voudig international, die nog tot medio 2024 vastligt in Milaan.

La Gazzetta dello Sport meldde afgelopen november dat Eriksen zelf zijn carrière wilde voortzetten. De spelmaker zou Ajax zien als ‘meest overtuigende optie’ van alle mogelijke bestemmingen. Eriksen speelde tussen 2009 en 2014 al voor de Amsterdammers, alvorens hij de overstap maakte naar Tottenham Hotspur voor veertien miljoen euro. Ook een Deense club, waaronder Odense BK, zou een reële mogelijkheid zijn voor de middenvelder.