Noodlot lijkt Azzaoui derde keer te treffen na horrorblessure in De Kuip

Donderdag, 2 december 2021 om 13:20

Ismail Azzaoui dreigt voor de derde keer in zijn loopbaan een kruisbandblessure te hebben opgelopen. De 23-jarige vleugelaanvaller van Heracles Almelo ging woensdagavond tijdens de wedstrijd tegen Feyenoord (2-1 nederlaag) met een uitermate nare blessure van het veld. TC Tubantia meldt dat de kans klein is dat Azzaoui dit seizoen nog in actie komt, daar er wordt gevreesd voor een kruisbandblessure.

Het zou de derde keer zijn dat Azzaoui de zware knieblessure oploopt. Bij VfL Wolfsburg kampte de Belgische vleugelaanvaller al twee keer eerder (in 2016 en 2018) met een kruisbandblessure, destijds aan zijn andere knie. Azzaoui streek ruim een jaar geleden neer in Almelo en had in dienst van Heracles eerder te maken met enkele kleine blessures. Het was voorafgaand aan het duel in De Kuip de vraag of Azzaoui zou meedoen, maar uiteindelijk werd hij fit genoeg bevonden.

Het moment waarop Azzaoui de zware blessure oploopt. Let op: de beelden kunnen als schokkend worden ervaren.

Met 24 minuten op de klok ging het volledig mis voor Azzaoui. Na een onschuldige botsing klapte hij volledig door zijn rechterknie heen, waarna al direct te zien was dat er sprake was van een zware blessure. Het zorgde voor ontzetting bij de spelers van Heracles én Feyenoord. “Er ging een schok door het elftal. De jongens waren van slag, en dat zag je ook in de fase daarna tot aan de rust”, zei Heracles-trainer Frank Wormuth in gesprek met TC Tubantia. Het duurde enkele minuten voor Azzaoui met een brancard van het veld kon worden gedragen.

“We hebben het daar in de rust ook over gehad. Ik heb gezegd: hoe lastig ook, maar jongens vergeet het. We kunnen hier niets meer aan doen, en houd je aan je taken. Dat hebben ze in de tweede helft goed omgezet, want ik vond dat we prima speelden”, geeft Wormuth te kennen. “We zijn met Azzaoui onze tweede creatieve speler (na Rai Vloet, red.) kwijt. We hebben dit seizoen geen geluk, je kunt ook zeggen: we hebben veel pech.”