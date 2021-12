Pep Guardiola ziet ‘beste speler van Premier League’ in zijn elftal

Donderdag, 2 december 2021 om 11:51 • Tom Rofekamp • Laatste update: 12:20

Josep Guardiola kan geen betere speler in de Premier League bedenken dan Bernardo Silva. De 27-jarige Portugees dirigeerde zijn ploeg woensdagavond naar een belangrijkste 1-2 overwinning op Aston Villa en maakte de wonderschone winnende treffer. Guardiola claimt dat het goede optreden geen incident was en dat de middenvelder al drie seizoenen lang de beste is op het hoogste Engelse niveau.

“Hij is de beste”, zei Guardiola na afloop van het gewonnen duel in Birmingham. “Hij heeft de kwaliteiten om te doen met de bal wat hij wil. Twee of drie seizoenen geleden was hij ook al de beste. Pak de video’s er maar bij van het seizoen dat we 98 punten pakten (in het seizoen 2018-19, red.).” Silva speelde destijds een cruciale rol in het kampioenselftal van Manchester City met 7 goals en 8 assists in 36 competitiewedstrijden.

De goal van de Portugees tegen Aston Villa was er een om in te lijsten. Op de voor Guardiola kenmerkende tiki taka-methode verdedigde Manchester City uit na een aanval van de thuisploeg, alvorens de bal bij Gabriel Jesus terechtkwam. De Braziliaan gaf af op Silva, die snoeihard in het dak van het doel schoot. De creatieveling krikte daarmee zijn seizoenstotaal in de Premier League op naar vijf treffers. Guardiola noemde het doelpunt ‘ongelooflijk’ en prijsde het belang ervan in de jacht op koploper Chelsea.

“Ik was erg onder de indruk van de tegenstander en hen verslaan is een belangrijke stap”, concludeert de Spanjaard. “We hebben een ongelooflijk lastig begin gehad in de competitie, maar nu presteren we op hoog niveau.” De achterstand van Manchester City op koploper Chelsea bedraagt na veertien duels in de Premier League slechts één punt: 32 om 33. Komende zaterdag gaan the Citizens op bezoek bij Watford in de hoop de koppositie over te nemen.