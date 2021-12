Vitesse wilde cruciaal Europees duel in Duitsland afwerken

Donderdag, 2 december 2021 om 10:45 • Tom Rofekamp • Laatste update: 11:27

Vitesse dacht eraan om het beslissende Conference League-duel met NS Mura in Duitsland af te werken, zo meldt De Gelderlander. De Arnhemmers wilden de coronaregels in Nederland omzeilen om toch met publiek te kunnen spelen. Uit nader onderzoek bleek echter dat een dergelijke ‘transfer’ toch niet mogelijk was.

Ook in Duitsland lopen de coronabesmettingen hard op, waardoor het land net als in Nederland steeds strengere maatregelen neemt. In diverse deelstaten worden al stadions gesloten. Het afwerken van het duel vlak over de grens werd daardoor geen reële optie meer. Een domper, aldus een woordvoerster van Vitesse. “We balen enorm dat we zonder onze supporters moeten spelen. Zeker bij dit belangrijke duel, waarin er veel op het spel staat, hadden we hun steun uitstekend kunnen gebruiken.”

Bij winst op Mura maakt Vitesse grote kans op overwintering in de Conference League. Wel is de Arnhemse club afhankelijk van het resultaat van Tottenham Hotspur tegen Stade Rennes, dat zich al als eerste in Groep G plaatste voor de knock-outfase. Vitesse en Tottenham Hotspur staan beide op zeven punten uit vijf duels; de Engelsen hebben alleen een iets beter doelsaldo (plus drie tegenover plus één voor de Arnhemmers).

Hoe kan Vitesse ten koste van Tottenham Hotspur overwinteren?

De woordvoerster van Vitesse zegt de huidige situatie ‘alleen maar te kunnen accepteren’ en hoopt op steun van de supporters vanuit huis. De club droomt al over een scenario met versoepelingen bij Europese overwintering. “Het zou fantastisch zijn om in de volgende ronde uit te mogen komen. Mét onze supporters op de tribune.” Het cruciale duel met NS Mura vindt vooralsnog in GelreDome plaats op donderdag 9 december. Het eerste treffen in Slovenië werd met 0-2 gewonnen door de Arnhemmers.