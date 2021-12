Til: ‘In de kleedkamer dacht ik wel: Guus, wat ben je allemaal aan het doen?’

Guus Til zoekt de schuld bij zichzelf na zijn uitbarsting tegen Navajo Bakboord. De middenvelder van Feyenoord kon zijn emoties niet bedwingen na de 2-1 van Luis Sinisterra in het thuisduel met Heracles Almelo en de verdediger moest het ontgelden, nadat de twee het eerder al met elkaar aan de stok hadden gehad. Til wijt de vreemde actie aan frustratie, daar zijn club moeite had de controle in de wedstrijd te pakken.

Het elftal van Frank Wormuth bood de gehele wedstrijd goed tegenstand, waardoor de winnende treffer voor extra ontlading zorgde bij Til. “Ik vond het een hele zware wedstrijd, ik had gehoopt dat het makkelijker zou gaan.” Nadat Sinisterra in de zeventigste minuut de naar later bleek winnende treffer aantekende, zocht Til Bakboord op om hem het doelpunt ogenschijnlijk in te wrijven. De twee hadden het even voor de treffer al met elkaar aan de stok gehad na een duel in het strafschopgebied van Heracles.

Bakboord kaartte de actie wel nog even aan bij scheidsrechter Bas Nijhuis, maar hij besloot verder niet in te grijpen. Til praat zijn actie niet goed. “Dat was gewoon adrenaline. Achteraf in de kleedkamer dacht ik ook wel: Guus, wat ben je allemaal aan het doen? Niet slim. Het is frustratie ook, zeker. Zo ben ik niet en zo wil ik ook niet zijn. Maar het is gebeurd.” Feyenoord kwam door de zege op 32 punten, waarmee de achterstand op koploper Ajax weer werd ingelopen tot één.

Til spreekt niet van een gestolen overwinning, maar vond de zege ook allesbehalve gratis: “Zij kwamen begin tweede helft ook nog één-op-één met de keeper en dan kun je opnieuw beginnen... Ik denk dat we heel hard hebben moeten vechten voor de drie punten en ik ben ook blij dat we dat hebben gedaan. Maar het was wel ontzettend zwaarbevochten. Ik snap wel dat de trainer van Heracles zei dat hij trots was op zijn ploeg.”