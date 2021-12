Vurnon Anita: ‘Wie weet wordt hij in de toekomst wel trainer van Ajax'

Donderdag, 2 december 2021 om 09:31

Vurnon Anita noemt Fred Grim in gesprek met Ajax Showtime een ‘Ajax-trainer’. De 32-jarige middenvelder van RKC Waalwijk sluit niet uit dat Grim in de toekomst als trainer terugkeert in Amsterdam. Grim is donderdagavond in ieder geval voor even terug bij Ajax, als zijn huidige werkgever Willem II in de Johan Cruijff ArenA op bezoek gaat.

“Ja, wie weet wordt hij in de toekomst wel trainer van Ajax”, geeft Anita te kennen. De ex-Ajacied werkte vorig seizoen bij RKC Waalwijk samen met Grim. “Je ziet dat hij een Ajax-man is. Hij wil voetballen en hij oefent veel op positiespel. Er zijn veel dingen die ik bij Ajax in de jeugd heb meegemaakt en die oefenstof past hij ook toe. Ik denk dat hij echt een Ajax-trainer is. De teams die hij coacht zijn altijd voetballende ploegen. Ploegen die niet bang zijn om te voetballen.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Grim bracht vrijwel zijn gehele actieve carrière - los van zeven jaar bij SC Cambuur - door bij Ajax. Na zijn loopbaan werkte hij jaren als jeugd- en keeperstrainer in Amsterdam, voordat hij via Almere City, (Jong) Oranje, Sparta Rotterdam en RKC Waalwijk bij Willem II terecht zou komen. In Tilburg werkt Grim samen met Ché Nunnely, die wel overeenkomsten ziet tussen de Ajax-filosofie en de speelstijl van Willem II. “Hij wil sowieso graag aanvallend voetbal spelen. Hij probeert ons de filosofie van het aanvallen mee te geven. Daarin zie ik soms wel vergelijkingen met hoe ze bij Ajax willen spelen.”

Nunnely is lovend over de manier van handelen van Grim, in zijn woorden ‘heel erg direct’. “Als wij denken dat we iets anders kunnen doen, dan is hij ook een trainer die het verhaal van de groep wil horen. Dan wil hij samen tot een oplossingen komen. Daarin vind ik hem een goede trainer”, zegt de aanvaller. Toch vindt Nunnely het lastig om te zeggen of Grim in de toekomst trainer van Ajax kan worden. “Hij heeft vorig jaar ook bij RKC laten zien dat hij een trainer is die van voetbal houdt en vooral aanvallend voetbal wil laten zien. in dat opzicht denk ik dat hij wel bij Ajax zou kunnen passen.”