Tuchel niet blij na winnende treffer van Ziyech: ‘Dit was Chelsea niet’

Donderdag, 2 december 2021 om 08:33 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:54

De eerste competitietreffer van Hakim Ziyech dit seizoen voor Chelsea was woensdag meteen ook een belangrijke. De rake knal van de spelmaker gaf de doorslag in het duel tussen Watford en Chelsea in de Premier League: 1-2. Toch was Thomas Tuchel na afloop allesbehalve tevreden. Volgens de manager van the Blues was zijn team niet goed voorbereid op de wedstrijd en hij nam zelfs de term lucky win in de mond.

“Dit was Chelsea niet”, zo verzekerde Tuchel na de driepunter op Vicarage Road. “We waren absoluut niet klaar voor deze wedstrijd. Ik ben er waarschijnlijk niet in geslaagd om de juiste aanpak te vinden en mijn team voor te bereiden op deze wedstrijd.” Het duel werd overigens na veertien minuten stilgelegd omdat een supporter op de tribune per direct medische hulp nodig had vanwege een hartstilstand. Medisch personeel, fans en spelers reageerden snel op het incident en door de daaropvolgende onrust in het stadion besloot scheidsrechter David Coote de wedstrijd stil te leggen.

Nadat het medisch personeel de fan op de tribune had behandeld en daarna had afgevoerd naar het ziekenhuis, konden de spelers weer terugkeren op het veld. De fan is inmiddels stabiel. “Maar zelfs na deze onderbreking toonden we geen verbetering. We konden niet goed met de druk omgaan. Niet bij de eerste bal, noch bij de tweede bal. Je kunt duels winnen of verliezen, maar we kwamen niet eens in die duels. We waren echt aan het ploeteren. We maakten teveel fouten en het werd er maar niet beter op.”

“Het enige wat we konden voldoen was volhouden en ons focussen op de makkelijke dingen. Dit was echt een gelukkige overwinning. We waren niet onszelf. Hier moeten we niet te lang bij stilstaan.” Ziyech beaamde dat Chelsea niet goed voor de dag kwam in Watford. De spelmaker, na een uur spelen ingevallen voor Trevor Chalobah, was uiteraard blij met zijn heldenrol. “Het is een van de redenen waarom de trainer me bracht. Het was vanaf het begin een moeilijke wedstrijd, we hadden niet onze beste dag. De drie punten zijn het belangrijkste, de rest moeten we maar snel vergeten.”

"We gaven nooit op, probeerden de ruimtes te vinden en wist dat ons moment nog wel zou komen. Dat is een van onze kwaliteiten. We weten altijd een manier om te scoren, of we nu slecht of goed spelen.” Dankzij de tiende seizoenszege bleef Chelsea aan kop in de Premier League. Manchester City en Liverpool zitten er vlak achter met respectievelijk een en twee punten minder. Zaterdag wacht Chelsea een uitduel met stadsgenoot West Ham United, dat met negen punten minder op een vierde plek staat.