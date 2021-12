Dodelijke opmerking bij AZ krijgt vervolg: ‘Hij is geen echte AZ-spits’

Donderdag, 2 december 2021 om 07:20 • Daniel Cabot Kerkdijk

Als spits van AZ kan Vangelis Pavlidis zelden de hooggespannen verwachtingen waarmaken. De aanvaller was in zijn eerste half jaar weliswaar bij acht doelpunten in dertien Eredivisie-duels betrokken - vier assists en vier treffers -, maar zijn doelpuntentotaal steekt schril af bij het aantal doelpogingen: 35. Op basis van het expected goals-klassement, zou AZ zelfs niet twaalfde maar tweede moeten staan. Een opmerking van Pascal Jansen afgelopen zondag zal het zelfvertrouwen van Pavlidis ook geen goed hebben gedaan.

“Myron Boadu had er vanavond wel twee of drie gemaakt”, zei de trainer van AZ na de doelpuntloze remise tegen Vitesse (0-0). Slechts 10 van de 35 doelpogingen van Pavlidis gingen op doel, zo zocht De Telegraaf uit. En dat betekent dat Pavlidis dus ruim acht kansen nodig heeft om tot scoren te komen. Barry van Galen vraagt zich af hoe de 23-jarige Griek door de scouting is gekomen. Pavlidis is volgens de oud-voetballer van onder meer AZ niet iemand die met zijn doen en laten opvalt tijdens de wedstrijd. “Dat hoeft niet, als je er dan maar wel als eindstation staat. Dat zie ik óók niet. Hij is geen echte AZ-spits.”

“Dat was Boadu ook niet, maar die had andere kwaliteiten.” Van Galen is van mening dat ‘een echte AZ-spits’een bepaald stukje bereidwilligheid moet hebben en geeft onder anderen Vincent Janssen en Wout Weghorst als voorbeeld. “Ik heb het gevoel dat AZ steeds vaker spelers op basis van statistieken haalt en dat de kennis en mening van scouts er minder vaak toe doet. Hoe hebben ze anders Fred Friday en Bjørn Johnsen kunnen aantrekken? Friday was de meest luie spits die ik ooit heb gezien.”

“Cyriel Dessers stond wel op mijn lijst destijds, maar die werd niet gehaald. Dat gold ook voor Arnaut Danjuma”, verzekert de voormalig scout van AZ. Hij snapt sowieso niet waarom AZ ervoor koos om een nieuwe spits te halen. Met Ferdy Druijf, dit seizoen voor een tweede keer verhuurd aan KV Mechelen, had de club immers al ‘een echte AZ-spits’ in huis. “Die was er helemaal klaar voor. Dat heeft hij laten zien tijdens zijn invalbeurten en bij NEC, toen hij topscorer werd van de Eerste Divisie.”

“Druijf kent de club door en door, komt uit de buurt en heeft de hele jeugdopleiding doorlopen. Hij heeft een bloedband met AZ. Dan wil je juist slagen.” Druijf speelde in totaal veertig officiële wedstrijden voor AZ. Daarin maakte hij zes doelpunten en gaf hij één assist. AZ verhuurde Druijf begin 2019 voor een half jaar aan NEC. In de Keuken Kampioen Divisie was hij goed voor vijftien doelpunten in twintig wedstrijden. Hij werd in januari van dit jaar verhuurd aan KV Mechelen, dat de optie tot koop niet lichtte. De clubs kwamen vervolgens een nieuwe huurdeal overeen, terwijl Druijf zijn contract met AZ tot medio 2025 verlengde.