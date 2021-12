Berghuis ontbreekt mogelijk in basis Ajax vanwege stelregel van Ten Hag

Donderdag, 2 december 2021 om 06:58 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 07:33

Steven Berghuis en zijn vrouw Nadine zijn voor de tweede keer trotse ouders van een dochter geworden, zo schrijft De Telegraaf donderdag. De aanvaller ontbrak woensdag op de laatste training voor het thuisduel met Willem II omdat hij een dag vaderschapsverlof had gekregen. Ajax speelt vandaag om 21.00 uur thuis tegen Willem II.

Het is aannemelijk dat Berghuis gewoon deel uitmaakt van de wedstrijdselectie van Ajax voor de ontmoeting tegen de Tilburgers. Of hij ook in de basis start is maar de vraag. De Telegraaf wijst erop dat het bij Erik ten Hag normaal gesproken een stelregel is dat een voetballer de afsluitende training moet meemaken om te kunnen spelen. Het duel met Willem II wordt al vandaag gespeeld, omdat Ajax volgende week dinsdag in de Champions League aantreedt tegen Sporting Portugal.

Ajax won 39 van de 45 thuisduels met Willem II in de Eredivisie. Van drie Eredivisie-clubs won Ajax minstens veertig thuiswedstrijden, al had de club uit Amsterdam daar telkens minstens vijftig thuisduels voor nodig. Willem II is overigens samen met FC Utrecht de enige club waar Ajax sinds het Eredivisie-seizoen 2016/17 vaker dan één keer van verloor in eigen huis (allebei twee keer).

Ajax kwam in twee van de laatste drie thuisduels in de Eredivisie niet tot scoren, even vaak als in de voorgaande 55 competitiewedstrijden in de Johan Cruijff ArenA. Tegen Heracles Almelo en Go Ahead Eagles bleef Ajax op 0-0 steken en afgelopen weekeinde werd een moeizame overwinning (0-1) geboekt bij Sparta Rotterdam.