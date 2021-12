Bas Nijhuis woedend: ‘We mogen blij zijn dat de deur er nog in zit’

Woensdag, 1 december 2021 om 23:36 • Jeroen van Poppel

Bas Nijhuis baalt enorm van het doelpunt dat hij afkeurde tijdens Feyenoord - Heracles Almelo (2-1). De scheidsrechter besloot na het bekijken van de beelden om de openingstreffer van Luis Sinisterra niet te tellen, maar wist al in de rust dat dat een verkeerd besluit was. "Nou, we mogen blij zijn dat de deuren er nog in zitten. Ik was écht kwaad", aldus Nijhuis voor de camera van ESPN.

De arbiter liet een blok van Alireza Jahanbakhsh tegen Heracles-verdediger Giacomo Quagliata gaan, waarna Sinisterra in dezelfde aanval scoorde. Marc Nagtegaal, de VAR van dienst, besloot na lang beraad om Nijhuis naar de zijlijn te roepen. "Ja, een walk of shame ja...", beaamt Nijhuis. "Ik beoordeel het in het veld al: het was een duel, wel een stevig duel misschien. Maar mijn assistent zei hetzelfde: 'Laat gaan.' Vervolgens kwam er een doelpunt uit. Daarna duurde het heel lang voordat de VAR op de lijn kwam. Hij wilde dat ik toch ging kijken, want hij vond het een overtreding."

Scheidsrechter Bas Nijhuis keurt na tussenkomst van de VAR de 1-0 van Luis Sinisterra af na een overtreding van Alireza Jahanbakhsh! ? Terecht of onterecht? #?? #feyher pic.twitter.com/2NYcQEMRPD — ESPN NL (@ESPNnl) December 1, 2021

Nijhuis ging al met de nodige gebaren naar de zijlijn. "Dan kom ik daar en dan zie ik het, en dan denk ik: kom op zeg! Het moet clear and obvious zijn om een scheidsrechter naar de kant te halen, en niet voor dit soort dingen", vervolgt Nijhuis, die uitlegt dat het bekijken van beelden aan de zijlijn lastig is voor een arbiter. "Zelfs voor een ervaren scheidsrechter... Dan zie je steeds die beelden en die komt dan in zo'n loop, waardoor je het constant herhaald ziet worden. Dan ga je op een gegeven moment denken dat het een overtreding is. Ik ben uiteindelijk meegegaan, maar ik baal er nog steeds van. Ik baal eigenlijk nóg meer van de ingreep, want we hebben afgesproken dat we alleen ingrijpen als het clear and obvious is."

Als Nijhuis zelf de VAR was geweest, dan was zijn besluit snel genomen. "Dan grijp ik zeker niet in. Dit zijn situaties waarbij de scheidsrechter kan fluiten, of hij fluit er niet voor. Dit zijn dingen waarmee je een scheidsrechter namelijk ook in een moeilijke situatie brengt, door hier in te grijpen. In het veld ben ik meegegaan in die loop, maar ik kwam in de rust in de kleedkamer... Nou, we mogen blij zijn dat de deuren er nog in zitten. Ik was écht kwaad. Ik zag het terug en ik had niet mee moeten gaan. Dat reken ik mezelf aan. Nu wint Feyenoord, maar als het hier 1-1 blijft heb je wel een bepalende fout gemaakt."