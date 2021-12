Van den Brom trekt na krankzinnige 120 minuten opnieuw aan kortste eind

Woensdag, 1 december 2021 om 23:35 • Tom Rofekamp • Laatste update: 23:41

Club Brugge heeft woensdagavond de kwartfinale van de Croky Cup bereikt. Drie dagen na de overwinning op KRC Genk in de competitie (2-3) zette de ploeg van Philippe Clement diezelfde club dit keer pas na strafschoppen (5-3) opzij. Genk-trainer John van den Brom dacht er lange tijd met de overwinning vandoor te gaan, tot Charles de Ketelaere een minuut voor tijd gelijkmaakte. Noa Lang en Ruud Vormer begonnen in de basis bij Club Brugge; Bas Dost begon op de bank en mocht in de verlenging invallen.

De teams maakten er vanaf het eerste fluitsignaal een gevecht van. Nog geen minuut waren de teams onderweg of Club Brugge-doelman Simon Mignolet moest zich al strekken op een poging van Junya Ito. KRC Genk leek uit op revanche; toch waren het wéér de bezoekers die op voorsprong kwamen. Éder Balanta besloot het van net buiten de zestien eens te proberen en jaagde het leer snoeihard in de winkelhaak. Van den Brom zag de bui al hangen, maar zijn ploeg liet de oefenmeester niet in de steek. Genk was ondanks enkele sprankjes van Brugse klasse de betere ploeg en maakte na een halfuur spelen de dikverdiende gelijkmaker.

Kristian Thorstvedt profiteerde van een misverstand achterin bij Club en hield het hoofd koel tegenover Mignolet: 1-1. Regerend bekerhouder Genk had de geest en werkte zich nog voor het rustsignaal naar een voorsprong. Théo Bongonda brak uit op de vleugel en gaf Joseph ‘Joske’ Paintsil de bal op een presenteerblaadje. Club Brugge móést en nam na de pauze de regie van de wedstrijd over. Door de ruimtes die er ontstonden kreeg Thorstvedt een gigantische kans op de 3-1, maar de kopbal van de Noor belandde recht op Mignolet. Aan de andere kant maakten de bezoekers dan toch de gelijkmaker. De Ketelaere dook de bal op aangeven van Federico Ricca achter de kansloze Tobe Leysen.

De aftrap was nog niet genomen of de thuisploeg stond alweer op voorsprong. Paintsil bewees zijn waarde voor Van den Brom en schoof voor de tweede maal die avond binnen, wederom op aangeven van Bongonda. De Nederlandse oefenmeester leek zijn sportieve wraak te behalen, tot De Ketelaere anders besliste. Met nog een minuut te gaan in de officiële speeltijd zorgde de talentvolle middenvelder wederom met het hoofd voor de 3-3 op het scorebord.

De 3-3 betekende verlengen. Club Brugge had in de extra dertig minuten die volgden het vaakst de bal, maar Genk kreeg de kansen. Ricca en Luca Oyen verzuimden nog de 4-3 binnen te schieten, zodat beide ploegen verdoemd waren tot strafschoppen. Dost schoot de eerste penalty feilloos binnen, maar Patrik Hrosovsky miste de poging die daarop volgde. Het was de enige misser van beide kanten; Lang nam de laatste penalty die het duel uiteindelijk besliste.