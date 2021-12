Salah en Jota zijn onnavolgbaar in stadsderby; City toont heerlijk tiki-taka

Woensdag, 1 december 2021 om 23:12 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:24

Het blijft razend spannend in de top van de Premier League: de drie koplopers wisten woensdagavond hun wedstrijd te winnen. Liverpool werd in de Merseyside-derby tegen Everton (1-4) bij de hand genomen door Mohamed Salah (twee goals) en Diogo Jota (de mooiste treffer van de avond), terwijl Manchester City prachtig voetbal liet zien tegen Aston Villa (1-2). Omdat Chelsea won van Watford (1-3), blijven de verschillen ongewijzigd: the Blues staan aan kop met 33 punten, City volgt op 32 en Liverpool heeft 31 punten.

Everton - Liverpool 1-4

Liverpool kwam wervelend uit de startblokken en zag Mohamed Salah binnen acht minuten al bijna twee keer scoren. In de negende minuut was het wél raak voor Jordan Henderson, die de bal vanaf de rand van het strafschopgebied fraai binnen plaatste: 0-1. Tien minuten later bleek driemaal scheepsrecht voor Salah, die werd gelanceerd door Henderson en de bal oog in oog met Jordan Pickford beheerst in de verre hoek plaatste: 0-2. Een walk-over leek aanstaande, maar vrijwel uit het niets deed Everton op slag van rust iets terug. Richarlison verstuurde een heerlijke pass met buitenkant voet naar Demarai Gray, die weg was en de bal naast Alisson Becker tikte: 1-2.

Héééérlijk ?? Jota maakt er met een prachtige goal ook nog 1-4 van voor Liverpool ?? Pijn bij de blauwe van Everton. Is het einde van Benitez in zicht? ??#ZiggoSport #PremierLeague #EVELIV pic.twitter.com/nMNe5mlx1m — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 1, 2021

Het bracht Everton vooral op papier terug in de wedstrijd, want na rust was Liverpool niet te stuiten. Dat lukte Ben Godfrey met een bloksliding nog wel op een schot van Mané, maar in de 64ste minuut verspeelde diezelfde verdediger de bal aan Salah. De Egyptenaar kon gebruikmakend van zijn snelheid vanaf de middellijn doorlopen en plaatste de bal rustig langs Pickford: 1-3. De mooiste treffer van de avond volgde elf minuten voor tijd. Diogo Jota zette Allan in het strafschopgebied te kijk door de bal achter zijn standbeen aan te nemen, om vervolgens kiezelhard de korte hoek te treffen: 1-4.

Aston Villa - Manchester City 1-2

Net voor het halfuur kwamen the Citizens op voorsprong. Raheem Sterling legde na een goede actie op de linkervleugel de bal terug op de rand van het strafschopgebied, waar Rúben Dias stond geposteerd. De Portugese verdediger schoot met links buiten bereik van Emiliano Martínez: 0-1. De elf van Josep Guardiola hadden weinig te vrezen van Steven Gerrards formatie en dartelden over het veld heen. Het speelplezier straalde ervan af, wat de tweede goal met verve belichaamde. Een aanval van Aston Villa werd door middel van klassiek tiki-taka uitverdedigd en richting Gabriel Jesus gedirigeerd. De Braziliaan leverde af bij Bernardo Silva, die de bal hard en hoog door het midden schoot: 0-2.

Er leek geen vuiltje aan de lucht voor City, maar de thuisploeg leek kracht uit de rust te hebben verzameld. De teams waren nog geen twee minuten onderweg in de tweede helft toen Ollie Watkins een hoekschop van Douglas Luiz langs Ederson kopte. Ineens kregen the Villans het vertrouwen in een resultaat. Na bijna een uur spelen schreeuwde de club om een penalty, daar Nathan Aké Ezri Konsa een scoringskans zou hebben ontnomen. Scheidsrechter Michael Dean wou er echter niet aan toegeven. Daarna draaiden de rollen zich weer om en probeerde City de marge weer te verruimen. Dat gebeurde echter niet meer. Jack Grealish mocht in de slotfase nog invallen tegen zijn oude club; Anwar El Ghazi bleef de gehele wedstrijd op de bank.