Eerste competitietreffer van Ziyech is meteen ook een heel belangrijke

Woensdag, 1 december 2021 om 23:00 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 23:15

Hakim Ziyech heeft Chelsea met zijn eerste competitietreffer van het seizoen aan een zege in de Premier League geholpen. Het team van manager Thomas Tuchel was woensdagavond dankzij een raak schot van de spelmaker met 1-2 te sterk voor Watford. Door de overwinning blijft Chelsea met 33 punten uit 14 duels koploper van de Engelse competitie. Manchester City volgt op een punt, terwijl Liverpool twee punten minder heeft.

Watford - Chelsea 2-2

Het duel werd na veertien minuten stilgelegd omdat een supporter op de tribune per direct medische hulp nodig had vanwege een hartstilstand. Medisch personeel, fans en spelers reageerden snel op het incident en door de daaropvolgende onrust in het stadion besloot scheidsrechter David Coote de wedstrijd stil te leggen. Nadat het medisch personeel de fan op de tribune had behandeld en daarna had afgevoerd naar het ziekenhuis, konden de spelers weer terugkeren op het veld. De fan is inmiddels stabiel.

Hakim the dream! ??????? De Marokkaan maakt mogelijk een héél belangrijk doelpunt tegen Watford ?? The Blues staan weer op voorsprong en daarmee blijven ze koploper van de Premier League ??#ZiggoSport #PremierLeague #WATCHE pic.twitter.com/6bMRXvmf63 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 1, 2021

Het was Watford dat voorafgaand en na de medische onderbreking de meeste kansen in de eerste helft kreeg. Toch was het Chelsea dat na nog geen half uur spelen de leiding nam. Na goed voorbereidend werk van Mikel Alonso en Kai Havertz tekende Mason Mount voor de 0-1. Dat was pas het tweede gevaarlijke moment van de wedstrijd, na een eerdere inzet van Mount op de paal. De gelijkmaker van Watford viel dankzij het harde werken van Moussa Sissoko en de koelbloedigheid van Emmanuel Dennis in de afronding: 1-1.

De wedstrijd op Vicarage Road kon in de tweede helft alle kanten op. Watford liet zich absoluut niet onbetuigd, maar het was uiteindelijk Ziyech die de wedstrijd in het voordeel van Chelsea liet kantelen. Na een uitstekende pass van Mount vanaf de linkerkant schoot de ex-speler van onder meer Ajax de bal met links hoog en hard binnen: 1-2. Doelman Daniel Bachmann voorkwam in de slotminuten dat Ziyech ook nog een tweede keer kon scoren.

West Ham United - Brighton & Hove Albion 1-1

Een rake kopbal van Tomas Soucek na vijf minuten spelen, uit een corner van Pablo Fornals, leek de doorslag te gaan geven, maar de onderhoudende wedstrijd kende in de slotminuten toch nog een hoogtepunt. Juist op het moment dat het team van David Moyes de zege leek te grijpen en Brighton door blessureleed met tien man verder moest, omdat er al drie keer was gewisseld, viel vlak voor tijd de 1-1 dankzij een heerlijke omhaal van Neal Maupay: 1-1. Joël Veltman stond zeventig minuten binnen de lijnen, terwijl Jurgen Locadia op de bank bleef.

Southampton - Leicester City 2-2

De start kon niet beter voor the Saints. Al na tweeënhalve minuut spelen voerden Nathan Tella en James Ward-Prowse een vernuftige cornervariant uit, die eindigde bij Mohammed Salisu. Kasper Schmeichel redde miraculeus op de inzet van de Ghanees, maar had geen antwoord op de rebound van Jan Bednarek: 1-0. Southampton kon er net geen twintig minuten van genieten. In een kopie van de goal aan de overkant schoot Jonny Evans de rebound van Wilfred Ndidi’s inzet binnen voor de 1-1.

Daar nam Ché Adams echter geen genoegen mee. Tien minuten voor de thee liep de aanvaller op aangeven van Nathan Redmond de 2-1 binnen. Geen van beide ploegen kwam om te verliezen en James Maddison maakte na een fraaie kapbeweging weer gelijk in het St Mary’s. Daarmee was het ergste vuur echter gedoofd en de wedstrijd bloedde langzaam dood richting het laatste fluitsignaal.

Wolverhampton Wanderers - Burnley 0-0

Het gevaar in de eerste helft kwam voornamelijk van Adama Traoré, die met zijn ongelofelijke sprintsnelheid voor problemen zorgde bij Burnley. De rechteraanvaller van the Wolves ramde de bal na een half uur spelen op de lat en gebruikte twee minuten later zijn snelheid om Raúl Jiménez te bedienen. De spits werd echter afgestopt door een sliding van Charlie Taylor. Ook na rust zette Wolverhampton flink aan, maar ook een gevaarlijk schot van Hee-Chan Hwang ging er niet in. In de tegenstoot probeerde Dwight McNeil het, maar doelman José Sa sleepte in ieder geval een punt voor de thuisploeg over de streep. Traoré probeerde daar nog drie punten van te maken, maar zijn schot vanaf de rand van het strafschopgebied ging hoog over. Ki-Jana Hoever en Erik Pieters bleven negentig minuten op de bank.