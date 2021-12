Milan maakt misstap goed en blijft puntenmorsend Napoli in nek hijgen

Woensdag, 1 december 2021 om 22:45 • Tom Rofekamp • Laatste update: 22:52

AC Milan heeft zich woensdagavond hersteld van de nederlaag tegen Sassuolo van afgelopen zondag. Na het 1-3 verlies in San Siro namen i Rossoneri op bezoek bij Genoa probleemloos de drie punten mee naar huis: 0-3. Koploper Napoli beet zich stuk op Sassuolo en speelde met 2-2 gelijk, maar blijft vooralsnog koploper van de Serie A met 36 punten. AC Milan loopt door de overwinning twee punten in en komt op 35 punten.

Genoa - AC Milan 0-3

Met Zlatan Ibrahimovic in de punt van de aanval gingen i Rossoneri weer op jacht naar de koppositie van de Serie A. Het was ook de Zweed die de ban brak: na tien minuten spelen schoot hij een vrije trap fraai achter een kansloze Salvatore Sirigu Daarmee tekende de veertigjarige spits alweer voor zijn zesde competitietreffer van dit seizoen. Amper twee minuten later kon Ibrahimovic de marge verdubbelen, maar hij verzuimde een goede voorzet van links af te maken. Er gebeurde daarna een half uur betrekkelijk weinig in het Stadio Luigi Ferraris, tot Junior Messias besloot zich te laten gelden. De Braziliaan kreeg de bal via een Genoa-verdediger op het hoofd en kopte langs Sirigu.

Als er nog hoop was voor de gastheren, was die nu de kop ingedrukt. Milan had weinig meer te vrezen en maakte na een uur spelen de derde. De ploeg van Stefano Pioli combineerde naar hartenlust rond de vijandige zestien en weer was Junior Messias het eindstation. In het restant van de wedstrijd kwam de zege niet meer in gevaar; de Milanezen komen zo weer twee punten dichterbij de koppositie.

Sassuolo - Napoli 2-2

Een gelijkspel zou de Napolitanen aan kop houden, maar dat zal niet de opdracht zijn geweest van trainer Luciano Spalletti. Toch hadden de gastheren in de eerste helft het betere van het spel. Hoe verder de wedstrijd vorderde, hoe vaker Sassuolo opdook voor het doel van David Ospina. Napoli daarentegen kwam niet verder dan een aantal geblokte schoten van Fabián Ruiz en Lorenzo Insigne. Wellicht had de ploeg een pauze nodig, daar gli Azzurri al gauw na de rust op voorsprong kwamen. Ruiz ontving de bal van Piotr Zielinski op de rand van het zestienmetergebied en schoot hard en laag langs Andrea Consigli.

Niet veel later was het de beurt aan Dries Mertens. Wederom Zielinski gaf de bal uitstekend af aan de Belg, die de marge verruimde. Er leek geen vuiltje aan de lucht voor Napoli, toen Gianluca Scamacca vanuit het niets voor de aansluitingstreffer zorgde. De spits van Sassuolo ontving een goede voorzet van voormalig Spartaan Abdou Harroui en schoot achter de kansloze Ospina. Ondanks de tegentreffer leek Napoli er alsnog met de zege vandoor te gaan; Gian Marco Ferrari besloot anders. Met nog één minuut officiële speeltijd op de klok kopte de verdediger een vrije trap van Domenico Berardi tegen de touwen: 2-2. De slotfase was knotsgek. Spalletti kreeg nog een rode kaart wegens protesteren en de 3-2 voor Sassuolo werd nog afgekeurd vanwege een overtreding.