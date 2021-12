Sinisterra staat op en schiet Feyenoord op een punt van Ajax

Woensdag, 1 december 2021 om 21:59 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 22:02

Feyenoord is de nieuwe nummer twee van de Eredivisie. Het team van trainer Arne Slot was woensdagavond met minimaal verschil te sterk voor Heracles Almelo: het inhaalduel in De Kuip eindigde in 2-1 dankzij twee doelpunten van Luis Sinisterra, die ook nog een goal in de openingsfase afgekeurd zag worden. Feyenoord passeert PSV op de ranglijst en komt op slechts een punt van koploper Ajax: 32 om 33 punten. De Rotterdammers zijn na woensdag al zeven competitieduels op rij ongeslagen. Dat kwam niet meer voor sinds december vorig jaar, toen men in de eerste 26 competitieduels onder Dick Advocaat niet verloor.

De wedstrijd in De Kuip zou oorspronkelijk op zondag 12 september worden gespeeld, maar werd onder meer verplaatst omdat de Conference League-wedstrijd tussen Maccabi Haifa en Feyenoord naar dinsdag 14 september was verschoven. Na een slordige openingsfase van beide kanten was het Feyenoord dat als eerste het net liet bollen. Giacomo Quagliata raakte de bal kwijt aan Alireza Jahanbakhsh, waarna Sinisterra razendsnel door Fredrik Aursnes in stelling werd gebracht en hij scoorde. Hoewel Bas Nijhuis meermaals duidelijk maakte met gebaren dat hij vond dat er geen sprake was van een overtreding van Jahanbakhsh, dacht VAR Marc Nagtegaal daar anders over. De dienstdoende arbiter keurde de openingstreffer in minuut elf met enige tegenzin af.

Scheidsrechter Bas Nijhuis keurt na tussenkomst van de VAR de 1-0 van Luis Sinisterra af na een overtreding van Alireza Jahanbakhsh! ? Terecht of onterecht? #?? #feyher pic.twitter.com/2NYcQEMRPD — ESPN NL (@ESPNnl) December 1, 2021

Direct na de tegenvaller voor Feyenoord werd het ook nog eens 0-1 voor Heracles. Sinan Bakis schoof de bal binnen na slordig balverlies van Lutsharel Geertruida. Luttele minuten later kreeg Heracles een domper te verwerken toen Ismail Azzaoui na een duel met Tyrell Malacia kermend van de pijn naar zijn knie greep en uiteindelijk per brancard van het veld moest. Feyenoord probeerde de achterstand nog voor rust weg te poetsen, maar pogingen van Guus Til en Malacia misten precisie.

In de zevende minuut van de extra tijd, na al een goede kans voor Bryan Linssen, kwam de ploeg van Slot alsnog op gelijke hoogte: Orkun Kökçü zette invaller Bilal Basaçikoglu eenvoudig aan de kant en zag hoe Sinisterra via de handen van Janis Blaswich de 1-1 op het scorebord zette. Ook de negen minuten extra tijd zat vol spraakmakende momenten. Quagliata kwam veel te laat bij Gernot Trauner en mocht niet klagen over de gele kaart die hij van Nijhuis kreeg. Niet veel later eindigde een spectaculaire inzet van Marcos Senesi maar net niet in het doel van de Almeloërs.

Delano Burgzorg kreeg vijf minuten na de pauze een grote kans om Heracles weer op voorsprong te schieten. Hij mocht in zijn eentje af op doelman Ofir Marciano, maar oogde besluiteloos en speelde de bal vervolgens veel te ver voor zich uit. Ook Til kreeg voor het elkaar om bijna tien minuten later niet te scoren bij een niet te missen kans. Hij nam veel te veel tijd en stuitte vervolgens op Blaswich. Voor Basaçikoglu, de vervanger van Azzaoui in minuut 24, zat het duel er verrassenderwijs na een uur spelen al op. Hij had alles behalve een prettige invalbeurt en had ook nog last van een bal in zijn gezicht.

Het was wederom Sinisterra die Feyenoord bij de hand nam. De aanvaller ontsnapte twintig minuten voor tijd aan de aandacht van Heracles en mikte het leer vervolgens in de verre hoek: 2-1. In het restant van de wedstrijd mocht Heracles het spel maken en trok Feyenoord zich wat terug, maar zonder resultaat omdat een slotoffensief uitbleef. In de extra tijd ging een kopbal van Bakis over. Reiss Nelson was tien minuten voor tijd de vervanger van Jahanbakhsh, die niet kon overtuigen in zijn eerste basisplaats sinds 31 oktober in de Eredivisie. Heracles blijft veertiende na de nederlaag, met veertien punten uit evenveel duels.