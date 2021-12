Mark Rutte brengt in Tweede Kamer slecht nieuws aan amateurvoetbal

Woensdag, 1 december 2021 om 21:41 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:59

Mark Rutte is niet van plan om de sluitingstijd voor amateursporten enkele uren op te schuiven. Een deel van de Tweede Kamer had verzocht om dat tijdstip te verzetten naar bijvoorbeeld 20.00 uur, maar het verzoek wordt door Rutte afgeschoten. "Ik heb hier grote moeite mee", aldus de demissionair ministerpresident tijdens het coronadebat.

"Je krijgt dan weer grote groepen mensen die gaan bewegen met brengen en halen", beargumenteert Rutte. "Dat kunnen we niet hebben." Onder andere D66, CDA, SP en GroenLinks vragen om verspoeling van de maatregelen voor amateursporters. SP en GroenLinks willen dat dat in ieder geval gaat gelden voor buitensporters.

Rutte is echter niet van plan om daar gehoor aan te geven. Volgens de demissionair premier zijn de zorgen in de ziekenhuis momenteel te groot om aan versoepelingen te denken. Rutte vroeg de Kamer om in elk geval met alternatieve maatregelen te komen, om versoepelingen voor amateursporters eventueel te compenseren. Hij beloofde wel dat jongeren als eerst de kans krijgen om weer 's avonds te sporten, in het geval daar ruimte voor komt.

Voor het amateurvoetbal betekenen de uitspraken van Rutte slecht nieuws. De KNVB annuleerde de wedstrijden in de A-categorie (prestatieve competities) voor komend weekend al. Nu de amateurs ook de komende weken niet 's avonds mogen trainen, lijkt de voetbalbond genoodzaakt om ook de wedstrijden na dit weekend te cancellen. Voor de B-categorie (recreatieve competities) gaat het competitieprogramma bij zowel de jeugd als senioren wél door. Teams die niet willen voetballen, kunnen op coulance en medewerking van de voetbalbond rekenen. De KNVB komt naar aanleiding van het Kamerdebat binnenkort met een besluit over het amateurvoetbal de komende weken.