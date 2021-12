Kenneth Perez hekelt gedrag van Bas Nijhuis: ‘Dat vind ik niet goed!’

Woensdag, 1 december 2021 om 21:10 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:21

Kenneth Perez hekelt het theatrale gedrag van Bas Nijhuis tijdens de wedstrijd tussen Feyenoord en Heracles Almelo. De scheidsrechter keurde in de eerste helft een doelpunt van Luis Sinisterra af nadat hij door VAR Marc Nagtegaal naar de kant was geroepen. Nijhuis liet duidelijk blijken die beslissing met tegenzin te nemen. "Dat vind ik niet goed! Fluit niet!", is de reactie van Perez op die houding van Nijhuis.

Na een slordige openingsfase van beide kanten was het Feyenoord dat als eerste het net liet bollen. Giacomo Quagliata raakte de bal kwijt aan Alireza Jahanbakhsh, die de linksback van Heracles op leek te vangen. Daarna werd Luis Sinisterra razendsnel door Fredrik Aursnes in stelling gebracht en scoorde de aanvaller. Hoewel Nijhuis meermaals duidelijk maakte met gebaren dat hij vond dat er geen sprake was van een overtreding van Jahanbakhsh, dacht VAR Nagtegaal daar anders over. De dienstdoende arbiter keurde de openingstreffer in minuut elf met zichtbaar tegenzin af.

Scheidsrechter Bas Nijhuis keurt na tussenkomst van de VAR de 1-0 van Luis Sinisterra af na een overtreding van Alireza Jahanbakhsh! ? Terecht of onterecht? #?? #feyher pic.twitter.com/2NYcQEMRPD — ESPN NL (@ESPNnl) December 1, 2021

Perez vond het een overtreding, maar is niet te spreken over het gedrag van Nijhuis. "Trek je eigen plan", aldus de Deen. "Ga daar niet kijken, beetje theater, wat we wel van hem kennen. Als jij niet vindt dat het een overtreding is en je ziet dat op dat scherm, fluit dan niet! Het lijkt mij dat degene met de fluit de baas is. Misschien is het omdat hij anders later teruggefloten wordt door zijn baas, maar op dat moment is hij de baas. Maar dan moet hij dat theater niet doen van: ik wil dat doelpunt niet afkeuren, maar het zijn de regels."

Ook de rol van de VAR wordt bekritiseerd door Perez. "Wat ik vooral vind is dat als de scheidsrechter niet fluit, dan vind ik het eigenlijk niet voldoende voor de VAR om hier in te grijpen. Als de scheids hier fluit, zeg ik: overtreding, dat snap ik wel. Maar hier hoeft hij niet voor naar de kant geroepen te worden. Ik vind het niet een grove fout. Jahanbakhsh komt wel degelijk een beetje naar voren en zet zich met zijn handen af op Quagliata."