Myron Boadu treedt eindelijk in voetsporen van Ruud Suurendonk

Woensdag, 1 december 2021 om 20:48 • Daniel Cabot Kerkdijk

Myron Boadu heeft woensdagavond zijn eerste competitiedoelpunt voor AS Monaco gemaakt. De aanvaller kreeg een basisplaats in het uitduel met Angers (1-3 winst) in de Ligue 1 en nam de openingstreffer voor zijn rekening. Het was voor de ex-speler van AZ wedstrijd nummer vijftien in de Franse competitie. Boadu treedt met zijn treffer in de voetsporen van landgenoot Ruud Suurendonk, die sinds 9 januari 1972 de laatste Nederlander was die in het tenue van de Monegasken een competitiedoelpunt had gemaakt.

Boadu bracht de wedstrijd na 24 minuten uit balans. Na een leep balletje van Kevin Volland werd de Nederlander vrij voor het doel van Danijel Petkovic gezet en schoot hij het leer langs de doelman: 0-1. Het was voor Boadu zijn tweede treffer, in twintig officiële duels, in dienst van AS Monaco: hij scoorde eerder in het Europa League-duel met PSV (1-2 winst).

Van de nul af ??



Myron Boadu heeft zijn eerste doelpunt in de Ligue 1 binnen ??

Op het randje van buitenspel ontsnapt hij en rondt hij keurig af ??#ZiggoSport #Ligue1 #SCOASM pic.twitter.com/FGAEY3xfJa — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 1, 2021

Sofiane Diop maakte op slag van rust van dichtbij de 0-2, na een lage pass van Volland vanaf de linkerkant. De spanning in de wedstrijd keerde tien minuten na de pauze terug, toen een schot van Azzedine Ounahi via de paal en vervolgens de rug van de ongelukkige doelman Alexander Nübel alsnog in het doel ging: 1-2. Axel Disasi bepaalde in minuut 73 de eindstand door een verlengde vrije trap van dichtbij af te ronden: 1-3. Boadu werd tien minuten voor het einde vervangen door Wissam Ben Yedder. AS Monaco stijgt door de overwinning van de negende naar de zevende positie in de Ligue 1.