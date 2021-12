‘Rangnick krijgt 10 miljoen van Man United bij binnenhalen van topdoelwit’

Woensdag, 1 december 2021 om 20:38 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:49

Ralf Rangnick heeft in zijn contract bij Manchester United een speciale bonus staan voor het binnenhalen van Erling Braut Haaland, zo meldt BILD. De interim-trainer, die na het seizoen op consultancybasis verder gaat bij United, moet de 21-jarige spits van Borussia Dortmund ervan overtuigen naar Old Trafford te komen. Daarvoor krijgt Rangnick dan een bedrag van tien miljoen euro voor bemiddeling.

Haaland is een van de meest gewilde spelers in Europa en United beseft dan ook dat de concurrentie komende zomer gigantisch is. De Engelse grootmacht denkt met het binnenhalen van Rangnick een extra troef in handen te hebben, daar de Duitse trainer volgens de Duitse krant warme banden onderhoudt met Haaland en zijn belangenbehartigers.

Rangnick onderhandelde begin 2020 namens RB Leipzig met Haaland, zijn vader Alf-Inge en topzaakwaarnemer Mino Raiola. Hoewel Haaland op dat moment koos voor een overstap naar Dortmund, was er volgens BILD sprake van chemie tussen Rangnick en het kamp-Haaland. De centrumspits maakt al twee jaar een ongekend goede indruk bij BVB en staat op precies vijftig doelpunten in vijftig officiële wedstrijden.

Woensdag meldde BILD overigens ook al dat Rangnick mogelijk aan de slag gaat om Timo Werner, die hij eveneens kent uit zijn periode bij Leipzig, weg te halen bij Chelsea. Werner heeft sinds zijn overgang naar Chelsea een moeilijke tijd doorstaan en scoorde tot dusver 15 doelpunten in 64 wedstrijden namens the Blues. Er is in Engeland met name kritiek op zijn gebrek aan scherpte voor het doel. In zijn laatste seizoen als speler van Leipzig wist Werner liefst 34 keer het net te vinden.