Basisklant Dumfries ziet Martínez uitblinken; alles gaat mis voor Karsdorp

Woensdag, 1 december 2021 om 20:25 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:35

Internazionale heeft woensdagavond een simpele 2-0 overwinning geboekt tegen Spezia. Denzel Dumfries kreeg voor het eerst in vier wedstrijden een kans in de basis en toonde zich bedrijvig, maar was niet beslissend. Lautaro Martínez was dat met een assist en doelpunt wél. Inter sluit door de zege op plek twee aan bij koploper Napoli, dat met een duel minder gespeeld één punt meer heeft. Verder liep Rick Karsdorp met AS Roma tegen een dure nederlaag aan tegen Bologna (1-0). Tot overmaat van ramp pakte de rechtsback in blessuretijd geel, waardoor hij volgende week tegen Inter geschorst is.

Internazionale - Spezia 2-0

Dumfries was vastberaden zich te laten zien aan Inzaghi en mengde zich volop bij het aanvallend spelende Inter. De rechtsback kwam na een half uur van rechts naar binnen en schoot met links hard op doel, maar mikte recht door het midden. Enkele minuten later was Dumfries net te ver doorgelopen, waardoor hij een lage voorzet van Ivan Perisic niet kon binnentikken. De openingstreffer kwam in de 36ste minuut op naam van Roberto Gagliardini, die na een schitterend balletje met buitenkant voet van Lautaro Martínez beheerst binnenschoot: 1-0.

Inter voldoet wel aan zijn plicht en komt op voorsprong tegen Spezia ? Mis niks in de Ziggo Sport Switch ?? (kanaal 14 + Select) ??#ZiggoSport #SerieA #InterSpezia pic.twitter.com/dW0fOqe5Cl — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 1, 2021

Spezia, waar Jeroen Zoet zijn plek onder de lat al sinds begin oktober kwijt is, kwam er nauwelijks aan te pas, maar kwam op slag van rust toch dicht bij een doelpunt via een gevaarlijke kopbal van Kelvin Amian. In de tweede helft was het echter opnieuw eenrichtingsverkeer richting het doel van de bezoekers en trof Joaquín Correa de lat. Inter kreeg een penalty nadat Martínez van dichtbij op de hand van Jakub Kiwior schoot. Martínez benutte die strafschop zelf: 2-0.

Bologna - AS Roma 1-0

Om de aansluiting met de top te behouden moest er gewonnen worden door de elf van José Mourinho. In dat opzicht beleefden i Giallorossi, waar Rick Karsdorp in de basis startte, na een kwartier spelen een gelukje. Marko Arnautovic, clubtopscorer van Bologna met zes goals, moest zich laten vervangen met een blessure. Toeval of niet: twee minuten later kreeg AS Roma zijn eerste grote kans. Karsdorp leverde een fantastische voorzet af op het hoofd van Tammy Abraham, die maar ternauwernood naast kopte. Bologna raakte echter niet van de leg. Niet lang daarna testte Andreas Skov Olsen Rui Patrício aan de overzijde, maar de Portugees wist te redden. De bezoekers werden laconiek en kregen daarvoor een passende straf.

Mourinho moet weer in de achtervolging ?? Svanberg zet Bologna met een mooie goal op voorsprong tegen de Romeinen ??#ZiggoSport #SerieA #BolognaRoma pic.twitter.com/EuqjqCU3tX — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 1, 2021

Een zwakke uittrap van Rui Patrício na 35 minuten spelen belandde via Adama Soumaoro en Nicolás Domínguez in de voeten van Matthias Svanberg. De Zweed plaatste de bal op de rand van het zestienmetergebied met veel gevoel langs de doelman van Roma: 1-0. De ploeg van Mourinho had moeite een antwoord te vinden, ook na rust. Pas twintig minuten voor tijd begon het beter te lopen bij de Romeinen. Met name Henrikh Mkhitaryan ondernam verwoede pogingen om het scorebord in beweging te brengen, maar het mocht uiteindelijk niet baten. Bologna hield de drie punten in eigen huis en stijgt daarmee naar de achtste plaats in de Serie A; Roma behoudt voorlopig de vijfde plek op de ranglijst. Bij de thuisploeg bleven Mitchell Dijks en Sydney van Hooijdonk de gehele wedstrijd op de bank. Karsdorp pakte in extremis nog een domme gele kaart door de bal cynisch tegen Roberto Soriano aan te trappen terwijl die op de grond lag.