Barcelona gaat overstag en genereert in één klap 48 miljoen euro

Woensdag, 1 december 2021 om 19:03 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:11

Barcelona is van plan om de naam van het vernieuwde Camp Nou te verkopen, zo maakte de club woensdag bekend op een speciaal belegde persconferentie. De Catalanen gaan met de commerciële deal 48 miljoen euro per jaar genereren. De meer dan 100.000 socio's (leden) van de club krijgen in een referendum nog wel het laatste woord over die plannen.

Op zondag 19 december is dat referendum over Espai Barça, zoals het project genoemd wordt. Naast de verbouwing van het stadion valt onder het plan ook de verbouwing van het het Estadi Johan Cruijff, het tweede voetbalstadion van de club, en het Palau Blaugrana, het basketbalstadion van de club, als ook de aanleg van de Barça campus, een gebied rond het stadion met onder meer kantoren en parkeerplaatsen. Eerder werd Espai Barça al goedgekeurd op de Buitengewone Algemene Ledenvergadering, nu mogen de socio's zich uitspreken over het project.

Het is de bedoeling dat de verbouwing van het Camp Nou in 2022 start en drie jaar later afgerond is. De club wil tijdens die periode zoveel mogelijk in het stadion blijven spelen, maar verwacht in het seizoen 2023/24 een ander onderkomen nodig te hebben. Barcelona zoekt nog naar een geschikt stadion om in die voetbaljaargang te spelen. "We zullen de stadsrand niet verlaten, we zullen bijvoorbeeld niet in Girona gaan spelen", aldus algemeen directeur Ferran Reverter, die als mogelijkheid het Olímpico Lluís Companys noemde. Dat stadion stamt uit 1927 en werd volledig gerenoveerd voor de Olympische Spelen van 1992 en staat op de berg de Montjuïc in Barcelona. Het biedt plaats aan 65.000 toeschouwers.

Tijdens het referendum zal ook gestemd worden over de financiering van het plan. Zoals al eerder bekend wil Barcelona maximaal 1,5 miljard euro lenen bij Goldman Sachs om de plannen mogelijk te maken. 900 miljoen euro daarvan is bestemd om Camp Nou te renoveren. Na afronding van Espai Barça verwacht Barça jaarlijks 200 miljoen euro extra inkomsten te generen. President Joan Laporta stelde woensdag dat dat bedrag 'conservatief' ingeschat is en mogelijk dus hoger uitpakt. Dat staat nog los van de 48 miljoen euro die dus binnengehaald zal worden met de verkoop van de naam van het stadion.