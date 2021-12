Arne Slot rouleert en geeft twee spelers nieuwe kans in de basis

Woensdag, 1 december 2021 om 18:42 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:58

De opstelling van Feyenoord voor het thuisduel met Heracles Almelo is bekend. Arne Slot wijzigt zijn formatie ten opzichte van de uitwedstrijd tegen FC Twente (0-0) op twee plekken: Lutsharel Geertruida en Alireza Jahanbakhsh krijgen een kans in de basis. De inhaalwedstrijd begint om 20.00 uur in De Kuip.

Marcus Pedersen en Jens Toornstra beginnen door de keuzes van Slot op de bank. Ofir Marciano staat opnieuw onder de lat, omdat Justin Bijlow vanwege een coronabesmetting nog altijd afwezig is. Verder speelt Feyenoord in de gekende formatie. Cyriel Dessers moet het dan ook wederom met een plek op de reservebank doen, omdat Bryan Linssen de voorkeur behoudt in de spits. Marcos Senesi draagt de aanvoerdersband.

De wedstrijd tussen Feyenoord en Heracles stond eigenlijk in september op het programma, maar werd uit coulance voor de Rotterdammers verplaatst naar vanavond. Feyenoord kreeg op die manier meer rust in aanloop naar het uitduel in de Conference League met Maccabi Haïfa.

Opstelling Feyenoord: Marciano; Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia; Kökcü, Aursnes, Til; Jahanbakhsh, Linssen, Sinisterra.

Opstelling Heracles Almelo: Blaswich; Bakboord; Rente, Knoester, Quagliata, Kiomourtzoglou, De La Torre, Azzaoui; Bakis, Sierhuis, Burgzorg