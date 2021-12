Erwin Koeman vertrekt bij Beitar Jeruzalem en kondigt pensioen aan

Woensdag, 1 december 2021 om 17:05 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:26

Erwin Koeman is niet langer hoofdtrainer bij Beitar Jeruzalem, zo maakt de club woensdagmiddag bekend via de officiële kanalen. De Nederlandse oefenmeester heeft clubvoorzitter Eli Ohana na een lang gesprek op de hoogte gebracht van zijn wens om te willen vertrekken. Volgens de verklaring van de club doet hij dat om 'persoonlijke omstandigheden'. Beitar staat momenteel negende in de Israëlische competitie met 12 punten uit 11 duels.

"Sinds ik aankwam bij Beitar Jeruzalem, ben ik verliefd geworden op de plek en de mensen hier, die er alles aan doen om succes te bereiken met de club", aldus Koeman in een verklaring. "Maar ondanks alle moed om door te willen gaan, moet ik stoppen vanwege persoonlijke omstandigheden. Het is een moeilijke beslissing geweest, maar ik ben blij dat mijn beslissing wordt geaccepteerd door de clubleiding. Het is mijn tijd om definitief met pensioen te gaan als hoofdtrainer. Ik weet zeker dat deze geweldige club de juiste weg zal vinden, op en naast het veld, om terug te keren naar de plek die het verdient. Ik blijf voor altijd fan van het geel en zwart, en wil iedereen nogmaals bedanken."

Ohana betreurt het vertrek van Koeman. “We willen Erwin hartelijk bedanken voor zijn persoonlijkheid, professionaliteit en geweldige bijdrage aan de club", laat de voorzitter weten. "Er is niemand binnen de club, van het management tot de spelers, die geen band met hem heeft gehad. We hebben daarom besloten om zijn beslissing te respecteren en niet geprobeerd om hem alsnog te overtuigen. Erwin heeft op alle mogelijke manieren geholpen om de club naar een hoger niveau te tillen. We wensen hem heel veel succes en gezondheid in zijn verdere toekomst."

Het vertrek van Koeman volgt elke dagen nadat de NOS een reportage maakte over de club. De oefenmeester werd als onderdeel van dat verhaal telefonisch geïnterviewd door de omroep, maar verzocht later om het interview niet te publiceren. Koeman wilde niet voor meer commotie bij de club zorgen en heeft de publieke omroep om die reden gevraagd niet over te gaan tot publicatie, wat door de NOS is gerespecteerd. Aanleiding voor het verhaal was de recente arrestatie van clubeigenaar Moshe Hogeg, die wordt verdacht van een waslijst van criminele feiten.

Erwin Koeman droeg als voetballer het shirt van FC Groningen, PSV en KV Mechelen en speelde 31 interlands voor het Nederlands elftal. Na zijn actieve voetbalcarrière werkte hij als jeugdtrainer en later assistent-trainer bij PSV onder Eric Gerets en Guus Hiddink. Als hooftrainer stond hij onder meer langs de lijn bij RKC Waalwijk, Feyenoord en FC Utrecht, waarna hij in 2014 als rechterhand van zijn broer Ronald Koeman mee ging naar Southampton. In diezelfde hoedanigheid werkten de twee ook samen bij Everton. Deze zomer maakte Koeman de overstap naar Beitar Jeruzalem.